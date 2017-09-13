Происшествия

Речь идет сразу о трех торговых центрах, медвузе и трех вокзалах.

Поступил сигнал об угрозе взрыва на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а также в ТЦ «Метрополис», ТЦ «Афимолл сити» и ТЦ «Город», а также в МПМУ им. Сеченова.

По соображениям безопасности из указанных зданий проводится эвакуация.

Напомним, накануне «телефонные террористы» в ряде крупных городов России «заминировали» магазины, школы, вузы, вокзалы и торговые центры. При этом в обеих столицах ситуация оставалась спокойной.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей