Сможет ли команда с берегов Невы избежать недооценки соперников? - читайте прогноз наших экспертов.

Турнир: Лига Европы. Группа L.

Место проведения: «Филипп Второй», (Скопье)

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 22:05 МСК

Футбол. Лига Европы. Вардар - Зенит.



«Вардар»

«Вардар» в этом сезоне стал настоящей грозой авторитетов. Начинал македонский клуб в Лиге Чемпионов, где смог выбить из розыгрыша «Мальме» (1:1 в гостях, 3:1 дома), следом выиграл на своем поле 1:0 и у «Копенгагена». Правда, потом проиграл в Дании 1:4, но все же в финал квалифая Лиги Европы попал. Там была и вовсе громкая сенсация – дома «Вардар» обыгрывает 2:0 «Фенербахче», а следом расправляется с турками и на выезде (2:1). Брать в расчет результаты местного чемпионата не хочется, там команда выиграла два из трех стартовых матчей.

«Зенит»

«Зенит» мощно начал сезон в РФПЛ и после девяти туров возглавляет пелетон, не проиграв еще ни разу. В Лиге Европы первыми соперниками питерцев были «Бней Иегуда» (2:0 в гостях, 0:1 дома) и голландский «Утрехт» (0:1 на выезде, 2:0 дв дома). Перед стартом в групповом этапе подопечные Роберто Манчини провели неоднозначный матч с «Динамо» на выезде – вроде преимуществом питерцы владели, но в итоге нулевая ничья

Статистика и личные встречи

«Зенит» в РФПЛ пропустил всего три мяча, с учетом квалификации ЛЕ – 5 голов в 11 играх

«Вардар» дома пока не проиграл ни разу, разница мячей в трех играх 6:1.

Если взять гостевую выборку результатов «Зенита»: 4-2-1 и разница мячей 7:1.

Прогноз

Чтобы ни говорилось, но стиль Зенита при Манчини серьезно поменялся, команда заметно прибавила в обороне, больше стала играть в контроль, но вот в последнее время забивает немного, два последних матча и вовсе стали нулевыми ничьими. «Вардар» уже показал, что недооценивать его не стоит, дома македонцы очень хороши во все линиях, так что легкой прогулки для питерцев не получится. Считаем, что очки «Зенит» возможно и наберет, как более опытный и классный клуб, но вот высокой результативности можно и не дождаться. Оборона у обеих команд очень хороша. Наш выбор – тотал меньше 2,5 за 1,97 в Winline

Коэффициенты БК Winline:

Вардар – 6.76,

Ничья — 4.44

Зенит— 1.47

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