В первом матче испанцы и норвежцы сойдутся на «Аноэте», кто окажется сильнее? – наш очередной прогноз на первый игровой день Лиги Европы.

Турнир: Лига Европы. Группа D.

Место проведения: «Аноэта» (Сан-Себастьян)

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 22:05 МСК

Футбол. Лига Европы. Реал Сосьедад - Русенборг.



«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы подходят к старту ЛЕ в великолепной форме. За три тура в испанской Примере команда набрал 100% очков, выиграв у «Сельты» (3:2) и «Депортиво» (4:2) на выезде, а дома расправившись с «Вильярреалом» (3:0). С подобными цифрами пока играет только «Барселона», но каталонцы пока вовсе не пропускали. Если вспомнить прошлый сезон, то в Европе команде не отметилась, последний заход был в квалификации 14/15, когда уступили дорогу «Краснодару». В группе играли еще годом ранее – в ЛЧ было последнее место с разницей мячей 1:10

«Русенборг»

Норвежцы также прошлый евросезон пропустили, не попав даже в Лигу Европы, сейчас скандинавский чемпион в ЛЧ не справился с «Селтиком». Но все же попал в ЛЕ, перешагнув через «Аякс». «Черно-белые» сыграли практически идеально в гостях, победив 1:0, дома добавили еще 3:2. В своем чемпионате «Русенборг» снова близок к победе – после 21 игры идет на первом месте с отрывом от конкурентов в шесть очков

Статистика и личные встречи

«Реал Сосьедад» в каждом из матчей сезона забивал как минимум три мяча

Три из шести матчей квалификации для «Русенборга» закончились вничью

С учетом прошлого сезона испанцы не проигрывают дома шесть матчей подряд

Прогноз

Очень хорош сейчас испанский клуб, и на наш взгляд, шансов на благоприятный исход у «Русенборга» немного. Да, неплохо смотрелись с «Аяксом», но с «Селтиком» и «Дандолком» справиться не могли, Сосьедад ничуть не слабее шотландцев, а наверное сейчас и мощнее.

Думаем, что уверенная победа испанцев себя ждать не заставит. Играем азиатскую фору (-1,5) за 1,95 в Фонбет.

Коэффициенты БК Фонбет:

Реал Сосьедад - 1,28

Ничья — 5.50

Русенборг— 10,50

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