Осадки, +19 порывистый 8 м/сек вечером усилится до 17 м/сек. Вечером ветер усилится, дожди и грозы. Пониженое атмосферне давление 738 миллиметров ожидает москвичей и гостей столицы.

По данным специалистов Forbes утром +12-+19 тепла. Вечером +15, а ночью +14.

Завтра утром +21 и новый фронтальный раздел принесет с собой очередную порцию дождей. Вместе с непогодой будет поступать теплый

воздух. Воздушная масса будет прогрета. Послезавтра +19, в воскресенье +18 и дожди, но в понедедельник дожди отступет от города +21.

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