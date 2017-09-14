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События
"Утро на автомагистрали": информация ЦОДД
Действительно, красных участков все больше 4 балла, москвичи выезжают на дороги..
По кольцевой линии 4-й километр на внутренней стороне машин много, но ще больше на внешней.
Трафик в Москве следующий:
- затор между Дмитровским шоссе и Лобненской улицой вплоть Коровинского шоссе;
- затор между Рязанским проспектом между ул. Хлобыстова и Вострухина по Рязанскому проспекту;
- затор между Большой Очаковской и Ленинского проспекта на ул. Лобачевского;
- затор между станцией "Марьина Роща" до Башиловской улицы на внешней стороне третьего транспортного кольца
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