По кольцевой линии 4-й километр на внутренней стороне машин много, но ще больше на внешней.

Трафик в Москве следующий:

- затор между Дмитровским шоссе и Лобненской улицой вплоть Коровинского шоссе;

- затор между Рязанским проспектом между ул. Хлобыстова и Вострухина по Рязанскому проспекту;

- затор между Большой Очаковской и Ленинского проспекта на ул. Лобачевского;

- затор между станцией "Марьина Роща" до Башиловской улицы на внешней стороне третьего транспортного кольца

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