Происшествия

После массовых сообщений об угрозах взрыва в Москве и других российских городах среди версий рассматривается спланированная атака.

Собеседник, близкий к ФСБ, отметил, что, по одной из версий, события в Москве 13 сентября — это спланированная атака, совершенная с территории другого государства. За прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. По словам источника, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии.

Другой источник, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия спланированных атак с территории Украины с помощью средств IP-телефонии. А анонимные звонки о якобы заложенных бомбах в ряде российских регионов, которые поступали в понедельник и вторник, и аналогичные события в Москве в среду — это якобы взаимосвязанные вещи.

Ранее сообщалось, что около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва поступило в Москве. Число эвакуированных из зданий в общей сложности превысило 50 тыс. человек. По информации СМИ, по факту поступления ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Эту информацию пока официально не подтвердили.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова днем попросили прокомментировать волну звонков, которые сначала начались в российских регионах. Однако он посоветовал обратиться к спецслужбам. Официальных комментариев от них до сих пор нет.

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