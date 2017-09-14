Cпорт
Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня: «Салават Юлаев» – «Торпедо» 17:00 МСК
Период неудач для обеих командпрошел и болельщики затрудняются в оценке ситуации..
Турнир: КХЛ.
Место проведения: "Уфа-Арена", Уфа
Дата матча: 14 сентября 2017 года, 17:00 МСК
Хоккей. Салават Юлаев – Торпедо.
«Салават Юлаев»
С третьей декады августа продолжается серия домашних матчей «Салавата Юлаева». Результаты этих поединков поражают своим разнообразием. Есть тут и поражение от «Амура» 4:5, и победа над ХК «Сочи» 11:3. Особняком стоит встреча с «Барысом». Это, когда за минуту до конца основного времени 3:2 превратились в 3:5. Еще уфимцы сделали вылазку в Подольск, где обыграли «Витязь». У СЮ – 15 очков и пятое место на Востоке.
«Торпедо»
У «Торпедо» примерно равное соотношение сыгранных матчей дома и на выезде. В пассиве команды четыре проигрыша, в основном, от клубов более высокого класса. Серия из трех побед пришла на смену поражению от московского «Динамо». У «автозаводцев» - 16 очков и третье место на Западе.
Статистика и личные встречи
Ни один поединок «Салавата» не заканчивался вничью в основное время. У «Торпедо» два чистых поражения. «Торпедо» выиграло в Уфе три последних матча.
Прогноз
В последних матчах СЮ обыграл далеко не самые сильные клубы КХЛ. «Торпедо» - крепкий середняк с претензией на участие в плей-офф. Ко всему, Уфа – фартовый город для нижегородцев. Считаем, что гости увезут очки из столицы Башкортостана. Поставить на их победу или ничью можно в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.87.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Салават Юлаев – 2.02
Ничья – 4.34
Торпедо – 3.24
бесплатные спортивные прогнозы на спорт, спортивные прогнозы бесплатно на сегодня,берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.