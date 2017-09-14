Турнир: КХЛ.

Место проведения: "Уфа-Арена", Уфа

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 17:00 МСК

Хоккей. Салават Юлаев – Торпедо.



«Салават Юлаев»

С третьей декады августа продолжается серия домашних матчей «Салавата Юлаева». Результаты этих поединков поражают своим разнообразием. Есть тут и поражение от «Амура» 4:5, и победа над ХК «Сочи» 11:3. Особняком стоит встреча с «Барысом». Это, когда за минуту до конца основного времени 3:2 превратились в 3:5. Еще уфимцы сделали вылазку в Подольск, где обыграли «Витязь». У СЮ – 15 очков и пятое место на Востоке.

«Торпедо»

У «Торпедо» примерно равное соотношение сыгранных матчей дома и на выезде. В пассиве команды четыре проигрыша, в основном, от клубов более высокого класса. Серия из трех побед пришла на смену поражению от московского «Динамо». У «автозаводцев» - 16 очков и третье место на Западе.

Статистика и личные встречи

Ни один поединок «Салавата» не заканчивался вничью в основное время. У «Торпедо» два чистых поражения. «Торпедо» выиграло в Уфе три последних матча.

Прогноз

В последних матчах СЮ обыграл далеко не самые сильные клубы КХЛ. «Торпедо» - крепкий середняк с претензией на участие в плей-офф. Ко всему, Уфа – фартовый город для нижегородцев. Считаем, что гости увезут очки из столицы Башкортостана. Поставить на их победу или ничью можно в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.87.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Салават Юлаев – 2.02

Ничья – 4.34

Торпедо – 3.24

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