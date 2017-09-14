«Спартак» вырвал победу над «Ак Барсом» и нацелен на то, чтобы продлить свою победную серию.



Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: Нижнекамск, Россия

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:30 МСК

Хоккей. «Нефтехимик» – «Спартак».



«Нефтехимик»

«Нефтехимик» имеет все шансы, чтобы начать зарабатывать очки уже в ближайшем матче. Подопечные Назаров вели в матче с «Торпедо» НН со счетом 2-0, но в итоге уступили 2-3 в овертайме. Уже далеко не первый матч, когда команда из Нижнекамска не может удержать преимущество, и с этим уже нужно что-то делать в кратчайшие сроки.

«Спартак»

«Спартак» вырвал победу в Казани, несмотря на сопротивление «Ак Барса», в овертайме со счетом 3-4. Под руководством Епачинцева постепенно начинает появляться динамика в действиях команды, но, несомненно, нужно еще прибавлять, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Гостевая серия команде из Москвы может принести много очков, но при идеальной игре, а с этим вполне могут возникнуть трудности.

Статистика и личные встречи

Между собой команды встречались в прошлом сезоне дважды. В обоих матчах был сильнее «Спартак».

Прогноз

Мы считаем, что несмотря на желание и качественную игру, «Спартак» допускает большое количество ошибок в обороне и, как результат, «Нефтехимик» за счет опыта воспользуется этим и сможет отпраздновать победу. Наша ставка – победа «Нефтехимика» за коэффициент 1,95 в БК Winline.

Коэффициенты БК Winline:

Нефтехимик – 1,93

Ничья – 4,05

Спартак– 3,45

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