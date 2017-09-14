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Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня:«Нефтехимик» – «Спартак» 19:30 МСК
Команда нефтянников нн обладаетсобственным стилем игры. Она борется, но это пока не дает небходимых результатов..
«Спартак» вырвал победу над «Ак Барсом» и нацелен на то,
чтобы продлить свою победную серию.
Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.
Место проведения: Нижнекамск, Россия
Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:30 МСК
Хоккей. «Нефтехимик» – «Спартак».
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» имеет все шансы, чтобы начать зарабатывать очки уже в ближайшем матче. Подопечные Назаров вели в матче с «Торпедо» НН со счетом 2-0, но в итоге уступили 2-3 в овертайме. Уже далеко не первый матч, когда команда из Нижнекамска не может удержать преимущество, и с этим уже нужно что-то делать в кратчайшие сроки.
«Спартак»
«Спартак» вырвал победу в Казани, несмотря на сопротивление «Ак Барса», в овертайме со счетом 3-4. Под руководством Епачинцева постепенно начинает появляться динамика в действиях команды, но, несомненно, нужно еще прибавлять, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Гостевая серия команде из Москвы может принести много очков, но при идеальной игре, а с этим вполне могут возникнуть трудности.
Статистика и личные встречи
Между собой команды встречались в прошлом сезоне дважды. В обоих матчах был сильнее «Спартак».
Прогноз
Мы считаем, что несмотря на желание и качественную игру, «Спартак» допускает большое количество ошибок в обороне и, как результат, «Нефтехимик» за счет опыта воспользуется этим и сможет отпраздновать победу. Наша ставка – победа «Нефтехимика» за коэффициент 1,95 в БК Winline.
Коэффициенты БК
Winline:
Нефтехимик – 1,93
Ничья – 4,05
Спартак– 3,45
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