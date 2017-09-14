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Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня:«Сочи» – «Динамо» Рига 19:30 МСК
Сочинцы могли бы двигаться по льду более активно, динамично и интенсивно. «Динамо» Рига как та девушка, которая хорошеет, о замуж никак не выйдет. Из раза в раз на льдуих игра все красивее, но очки не накапливаются..
Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.
Место проведения: Сочи, Россия
Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:30 МСК
Хоккей. «Сочи» – «Динамо» Рига.
«Сочи»
Подопечные Сергея Зубова могут похвастаться тем, что в их игре появляется определенная динамика, но нужно лучше реализовывать свои моменты. Если «Сочи» продолжит играть в подобном ключе, то особых предпосылок к тому, что команда попадет в плей-офф нет. Сейчас начинается домашняя серия, и нужно сделать все, чтобы взять максимум очков. Не хватает хладнокровия «Сочи», но результаты должны прийти.
«Динамо» Рига
«Динамо» пока не может похвастаться особыми успехами в регулярном чемпионате на длительном временном отрезке. Команда вроде бы бьется за результат, но в каких-то матчах не хватает везения или чего-то еще, очки набирать не удается. Пять пунктов за десять сыгранных поединков - это крайне слабый результат. Необходимо в кратчайшие сроки включаться, иначе будут проблемы с перспективой попадания в плей-офф.
Статистика и личные встречи
Между собой команды в прошлом сезоне сыграли дважды. Одна встреча завершилась вничью, а в другой победа осталась за «Сочи».
Прогноз
Должны обе команды решить свои проблемы в атаке и в данном поединке сыграть ярко и открыто. «Сочи» невероятно трудно даются заброшенные шайбы, и очень хочется команде порадовать своих поклонников. Задача весьма непростая, но в этом матче есть возможность наверстать упущенное. Наша ставка – тотал больше 4,5 шайб за коэффициент 1,90 в БК Фонбет.
Коэффициенты БК
Фонбет:
Сочи – 1,70
Ничья – 4,40
Динамо Рига – 4,35
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