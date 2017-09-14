Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: Сочи, Россия

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:30 МСК

Хоккей. «Сочи» – «Динамо» Рига.



«Сочи»

Подопечные Сергея Зубова могут похвастаться тем, что в их игре появляется определенная динамика, но нужно лучше реализовывать свои моменты. Если «Сочи» продолжит играть в подобном ключе, то особых предпосылок к тому, что команда попадет в плей-офф нет. Сейчас начинается домашняя серия, и нужно сделать все, чтобы взять максимум очков. Не хватает хладнокровия «Сочи», но результаты должны прийти.

«Динамо» Рига

«Динамо» пока не может похвастаться особыми успехами в регулярном чемпионате на длительном временном отрезке. Команда вроде бы бьется за результат, но в каких-то матчах не хватает везения или чего-то еще, очки набирать не удается. Пять пунктов за десять сыгранных поединков - это крайне слабый результат. Необходимо в кратчайшие сроки включаться, иначе будут проблемы с перспективой попадания в плей-офф.

Статистика и личные встречи

Между собой команды в прошлом сезоне сыграли дважды. Одна встреча завершилась вничью, а в другой победа осталась за «Сочи».

Прогноз

Должны обе команды решить свои проблемы в атаке и в данном поединке сыграть ярко и открыто. «Сочи» невероятно трудно даются заброшенные шайбы, и очень хочется команде порадовать своих поклонников. Задача весьма непростая, но в этом матче есть возможность наверстать упущенное. Наша ставка – тотал больше 4,5 шайб за коэффициент 1,90 в БК Фонбет.

Коэффициенты БК Фонбет:

Сочи – 1,70

Ничья – 4,40

Динамо Рига – 4,35

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