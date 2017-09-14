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Cпорт

Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня:«Ак Барс» - «Северсталь» 19:00 МСК

«Ак Барс» - «Северсталь» - 14.09.2017

Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня:«Ак Барс» - «Северсталь» 19:00 МСК

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http://www.vseprosport.ru/ 14 сентября 2017г., 13:11

Барсики недавно остались в проигрыше. Чтобы выйти на хороший уровень им придется сделать правильные выводы.

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Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.
Место проведения: «Татнефть-Арена», Казань
Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:00 МСК
Хоккей. Ак Барс - Северсталь.

«Ак Барс»
После отличного старта из четырех побед подряд «Ак Барс» по непонятным причинам попал в какую-то яму. Началось все с домашнего провала против «Сочи» (0:5), продолжилось в Екатеринбурге против «Автомобилиста» (2:3), а потом с небольшой паузой в Ханты-Мансийске (4:2) продолжилось в домашнем матче со «Спартаком».  В игре с «красно-белыми» казанцы догоняли, в итоге догнали, но проиграли в овертайме 3:4. Сейчас «Ак Барс» на Востоке пятый, не пора бы включаться?

«Северсталь»
Череповчане в принципе проводят старт сезона в свою силу. Сейчас «Северсталь» на десятом месте Западной конференции. Напропускав дома от «Динамо» М (1:5) и СКА (2:7), команда Александра Гулявцева выдала следом сухой матч против «Сочи» (1:0), чуть ранее были победы над «Локомотивом» и минским «Динамо». Такой вот не однозначный стартовый отрезок, плюс до этого еще четыре пораженияСтатистика и личные встречи
«Северсталь» забила 14 шайб – хуже в атаке на Западе никто не играет.

14 шайб – столько «Ак Барс»  пропустил в последних четырех играх. «Ак Барс» дома выиграл у «Северстали» четыре матча кряду.

Прогноз
Пора бы Билялетдинову что-то делать – закручивать гайки, налаживать оборону, разгонять атаку. Разительные перемены в «Ак Барсе» произошли  в последнее время, и не очень позавидуешь «Северстали», которая по нашему мнению, может попасть под раздачу в Казани.

Сейчас победа крайне важна для хозяев, считаем, что уверенного поражения гости снова не смогут избежать. Наша ставка – фора (-1,5) на Казань за 2,00 в 1хСтавке.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ак Барс— 1,51
Ничья —5,30
Северсталь— 5,45  

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