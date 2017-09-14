Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: «Татнефть-Арена», Казань

Дата матча: 14 сентября 2017 года, 19:00 МСК

Хоккей. Ак Барс - Северсталь.



«Ак Барс»

После отличного старта из четырех побед подряд «Ак Барс» по непонятным причинам попал в какую-то яму. Началось все с домашнего провала против «Сочи» (0:5), продолжилось в Екатеринбурге против «Автомобилиста» (2:3), а потом с небольшой паузой в Ханты-Мансийске (4:2) продолжилось в домашнем матче со «Спартаком». В игре с «красно-белыми» казанцы догоняли, в итоге догнали, но проиграли в овертайме 3:4. Сейчас «Ак Барс» на Востоке пятый, не пора бы включаться?

«Северсталь»

Череповчане в принципе проводят старт сезона в свою силу. Сейчас «Северсталь» на десятом месте Западной конференции. Напропускав дома от «Динамо» М (1:5) и СКА (2:7), команда Александра Гулявцева выдала следом сухой матч против «Сочи» (1:0), чуть ранее были победы над «Локомотивом» и минским «Динамо». Такой вот не однозначный стартовый отрезок, плюс до этого еще четыре пораженияСтатистика и личные встречи

«Северсталь» забила 14 шайб – хуже в атаке на Западе никто не играет.

14 шайб – столько «Ак Барс» пропустил в последних четырех играх. «Ак Барс» дома выиграл у «Северстали» четыре матча кряду.

Прогноз

Пора бы Билялетдинову что-то делать – закручивать гайки, налаживать оборону, разгонять атаку. Разительные перемены в «Ак Барсе» произошли в последнее время, и не очень позавидуешь «Северстали», которая по нашему мнению, может попасть под раздачу в Казани.

Сейчас победа крайне важна для хозяев, считаем, что уверенного поражения гости снова не смогут избежать. Наша ставка – фора (-1,5) на Казань за 2,00 в 1хСтавке.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ак Барс— 1,51

Ничья —5,30

Северсталь— 5,45

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