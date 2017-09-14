"Сейчас завершается разработка проектной документации, необходимой для начала работ", - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новая сцена театра на ул. Дурова, вл. 2 в центре Москвы рассчитана на 450 зрителей. Здесь появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов уникального театра. Наименования помещений и их количество уточнят при разработке проекта.

«С 2011 года в столице введено 23 объекта культуры. Благодаря политике, проводимой мэром Сергеем Собяниным, завершены все театральные долгострои. Открылись Московская академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, театр под руководством Олега Табакова, закончена реставрация комплекса зданий музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, музыкальной школы им.

Гнесиных. Для учеников открыли двери детские музыкальные школы им. Калинникова и им. Танеева, а также детская школа искусств имени Стравинского», - отметил Андрей Бочкарев.

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