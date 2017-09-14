Правительство России одобрило подписание мирового соглашения c американской ExxonMobil, которая требовала более $600 млн за переплату налога на прибыль для проекта «Сахалин-1». Об этом сообщил источник, знакомый с подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжением.

По словам собеседника издания, документ, который дает главе Минфина Антону Силуанову возможность заключить мировое соглашение, был подписан 12 сентября. Однако источник отметил, что условия разрешения спора в документе не раскрываются.

В Минфине изданию не прокомментировали данный документ. В Exxon на звонки газеты не ответили. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что не видела распоряжения.

О том, что Россия может урегулировать спор с ExxonMobil, 7 сентября заявил президент Владимир Путин. «Мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом», — сообщал Путин.

Позже источники РБК сообщили, что Россия не будет компенсировать ExxonMobil $637 млн. По их словам, американская компания признала, что «Сахалин-1» — отдельный проект, по которому продолжает действовать согласованная при его подписании ставка налога на прибыль.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей