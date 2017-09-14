Происшествия

Свыше 130 тысяч человек в России эвакуировали с более чем 420 объектов из-за звонков с угрозами о минировании, сообщает РИА Новости. Из них более 40 тысяч – в Москве. Анонимные звонки коснулись 50 объектов, среди которых были вокзалы и крупные торговые центры.

Ни одно из сообщений не подтвердилось. Волна анонимных звонков с угрозами продолжается в России четвертый день.

Один из самых первых случаев зафиксировали в Омске 10 сентября, в единый день голосования, когда эвакуировали членов городской избирательной комиссии. На следующий день звонки приобрели массовый характер, а в 13 сентября их волна добралась до Москвы.

В столице эвакуировали Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговые центры "Метрополис", ГУМ, МГИМО, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова. В полицию также поступала информация о взрывных устройствах на Красной площади, Митинском радиорынке, в Российской правовой академии министерства юстиции РФ, общежитии МЭИ, торговых центрах "Дубровка", "Капитолий", "Афимолл-сити", "Ритейл-парк" и других местах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

14 сентября в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали три школы. Одна из них находится на улице 2-я Сокольническая, вторая – на Лечебной, третья – на Варшавском шоссе.

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