В течение года по всей Москве проходили отборочные этапы Кубка Москвы по караоке и вот наступило время долгожданного финала. За последний год было прослушано более 200 участников на различных конкурсных площадках Москвы. И только 15 лучших прошли в финал.

В жюри этим вечером были замечены лауреат премии «Золотой граммофон», Ян Марти, финалистка проекта «ЖИВОЙ ЗВУК» Наталья Соловей, певица Анжелика Ютт, актёр Владимир Станкевич, поэт песенник Владимир Ильичёв, главный редактор журнала «В шоу-бизе24» Роман Голденберг, представители бизнеса, продюсеры, партнёры и друзья конкурса.

По итогам финала были определены победители «Кубка Москвы по караоке2017»!

Все участники были награждены памятными дипломами и медалями за участие в конкурсе, а также партнеры Кубка предоставили конкурсантам ценные и памятные призы.

Каждый финалист получил сертификат на занятия по вокалу от «Energy music School».

Сеть фитнес клубов «FIT CURVES» предоставила всем участникам неделю в сети клубов, а девушкам, занявшим почётные места (1-е, 2-е, 3-е), была подарена трёхмесячная, полугодовая и годовая клубные карты.

Также были и такие полезные призы как учебники по шоу-бизнесу «Как стать звездой» от писателя Сергея Ускова и клубные карты от продюсерского центра «Новая Звезда».

Финалисты получили сертификаты на уроки в танцевальных студиях, натальные карты для победительницы от астролога Виталия Злотникова, скидки на публикации в журналы, скидки на лечение зубов от сети «СТОМАТОЛОГИЯ911», скидки на Коуч – сессии от известного коуча Антона Ландэ, посещение банного комплекса «ТАЁЖКА».

Что немало важно для начинающих звезд, каждый участник финала получил 0,5 страницу в журнале «В шоу-бизе24», скидки на занятия в школе живописи, скидки на пошив сценических костюмов от модельера Виктории Чертиной.

А вот чемпионов также ждёт интервью на портале «8НОТА».

Чемпионка «Кубка Москвы 2017» Ангелина Шикова сможет поработать над своим образом вместе с имидж-лабораторией «Lab Spaсe».

Также Ангелина Шикова и Мария Светская смогут записать свои треки и снять клипы в Риге от ди-джея Гонсалеса.

Главные места распределились следующим образом:

Среди девушек

3-место Бурчу Александрина

2-место Шикова Ангелина

1-место и соответственно Чемпионкой Москвы по караоке стала Мария Светская

Среди мужчин

3-место Глеб Белов

2-место Семён Бираров

1-место Евгений Балашов – Чемпион Москвы по караоке

Чемпионы и вице-чемпионы представят Москву на Чемпионате России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ».

Поздравляем победителей Кубка Москвы и всех участников финала! Каждый из вас проявил себя, как талантливая личность, и, именно благодаря Вам, состоялся наш финал. Отдельное спасибо хотелось бы сказать партнерам конкурса, которые предоставили достойные призы нашим конкурсантам.

До скорой встречи в следующем Кубке Москвы, где будет еще больше призов, подарков и сюрпризов!

Наши сайты: www.rmbmusic.ru www.russiankaraoke.ru

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