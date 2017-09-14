версия для печати

Происшествия

Эвакуация в столичных школах продолжается

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Эвакуация в столичных школах продолжается

M24.ru 14 сентября 2017г., 13:28

Три школы возможно заминированы

.

Три школы в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Одна из них расположена на улице 2-я

Сокольническая, вторая – на Лечебной, и третья – на Варшавском шоссе

Утром 14 сентября в учебные заведения поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. На места вызвали кинологов, которые проверяют информацию.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   