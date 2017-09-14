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Происшествия
Эвакуация в столичных школах продолжается
Три школы возможно заминированы.
Три школы в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Одна из них расположена на улице 2-я
Сокольническая, вторая – на Лечебной, и третья – на Варшавском шоссе
Утром 14 сентября в учебные заведения поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. На места вызвали кинологов, которые проверяют информацию.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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