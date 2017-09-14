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Cпортивные прогнозы бесплатно на сегодня: Шафаржова - Кенин 15.09.2017 03:15 МСК
Квебек станет местом сражения за 33 позицию для Луции..
Пока еще рано говорить о ее перспективах, но при
грамотном распределении сил все возможно. Кенин провела
непростой поединок на данном турнире, и это должно помочь ей поверить в себя и
заиграть еще более уверенно. Наши эксперты уже готовы озвучить свой
прогноз.
Турнир: WTA Квебек.
Место проведения: Квебек, Канада
Дата матча: 15 сентября 2017 года, 03:15 МСК
Теннис. Шафаржова - Кенин.
Луция Шафаржова
Луция очень хочет подняться с 33-й позиции в рейтинге WTA. Для этого нужно как можно лучше выступить на турнире в Квебеке. Победа над Татишвили со счетом 6-0, 6-1 показала отличную готовность чешки к данным соревнованиям. Шафаржова проиграла на своей подаче всего лишь четыре очка за всю встречу. В этом нет ничего удивительного, так как она отметилась девятью эйсами.
София Кенин
София намерена уже по завершению соревнований в Квебеке закрепиться в Топ-100 мирового рейтинга. Для этого нужно обыграть Шафаржову, но американка прибавляет от матча к матчу. В первом раунде данного турнира она обыграла Терезу Мартинцову со счетом 5-7, 6-4, 6-3. Кенин выделяется уверенными действиями в игре на задней линии, но над силой и мощью подачи еще необходимо работать.
Статистика и личные встречи
Между собой теннисистки еще ни разу не встречались.
Прогноз
Есть ощущение, что Луция будет держать свою подачу и ждать своих шансов на приеме. Кенин будет биться за успех в данном противостоянии до конца, но рассчитывать на выигрыш сета ей будет невероятно трудно. Мы ожидаем победу 2-0 по сетам от теннисистки из Чехии. Наша ставка – победа 2-0 по сетам Луции Шафаржовой за коэффициент 1,55 в БК Winline.
Коэффициенты БК
Winline:
Луция Шафаржова – 1,16
София Кенин – 5,50
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