Пока еще рано говорить о ее перспективах, но при

грамотном распределении сил все возможно. Кенин провела непростой поединок на данном турнире, и это должно помочь ей поверить в себя и заиграть еще более уверенно. Наши эксперты уже готовы озвучить свой прогноз.



Турнир: WTA Квебек.

Место проведения: Квебек, Канада

Дата матча: 15 сентября 2017 года, 03:15 МСК

Теннис. Шафаржова - Кенин.



Луция Шафаржова

Луция очень хочет подняться с 33-й позиции в рейтинге WTA. Для этого нужно как можно лучше выступить на турнире в Квебеке. Победа над Татишвили со счетом 6-0, 6-1 показала отличную готовность чешки к данным соревнованиям. Шафаржова проиграла на своей подаче всего лишь четыре очка за всю встречу. В этом нет ничего удивительного, так как она отметилась девятью эйсами.

София Кенин

София намерена уже по завершению соревнований в Квебеке закрепиться в Топ-100 мирового рейтинга. Для этого нужно обыграть Шафаржову, но американка прибавляет от матча к матчу. В первом раунде данного турнира она обыграла Терезу Мартинцову со счетом 5-7, 6-4, 6-3. Кенин выделяется уверенными действиями в игре на задней линии, но над силой и мощью подачи еще необходимо работать.

Статистика и личные встречи

Между собой теннисистки еще ни разу не встречались.

Прогноз

Есть ощущение, что Луция будет держать свою подачу и ждать своих шансов на приеме. Кенин будет биться за успех в данном противостоянии до конца, но рассчитывать на выигрыш сета ей будет невероятно трудно. Мы ожидаем победу 2-0 по сетам от теннисистки из Чехии. Наша ставка – победа 2-0 по сетам Луции Шафаржовой за коэффициент 1,55 в БК Winline.

Коэффициенты БК Winline:

Луция Шафаржова – 1,16

София Кенин – 5,50

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