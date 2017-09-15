Американский президент Дональд Трамп подписал закон c осуждением расизма в связи с событиями в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния).



Глава государства выразил «глубочайшие соболезнования близким погибших и поддержку пострадавшим в результате насилия». Документ «отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть».



Также он «призывает президента и членов правительства использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок».



«Как американцы, мы осуждаем недавнее насилие в Шарлоттсвилле и противостоим насилию и расизму во всех формах», — отметил Трамп. «Вне зависимости от нашего цвета кожи и этнического наследия все мы живем по одним законам, все мы салютуем одному флагу и все мы являемся созданиями единого Бога», — подчеркнул президент.



12 августа в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении вертолета.

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