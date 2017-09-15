Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), включающая в себя 37 российских ретейлеров, таких как «Детский мир», Ozon.ru, Lamoda, «М.Видео», разработала проект поправок в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», которые могут обязать иностранные интернет-магазины платить НДС по принципу «налога на Google».

В случае неуплаты сайты этих ретейлеров могут быть заблокированы через Роскомнадзор.

Как объясняет собеседник, в ассоциации считают, что у иностранных онлайн-ретейлеров есть большое конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками из-за освобождения от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации товаров стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг.

Для иностранных компаний авторы проекта предлагают исчислять налог упрощенным методом — не 18% НДС, как в случае с «налогом на Google», — а 15,25% от конечной цены товара.

Также поправки наделят Федеральную налоговую службы (ФНС) правом направлять ретейлеру требование о блокировке его сайта в случае неуплаты налога. Если такие меры не подействуют, то налоговики смогут обратиться в суд и в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к веб-странице продавца.

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