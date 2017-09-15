14 сентября в первом матче группового этапа Лиги Европы петербургский "Зенит" разгромил "Вардар" (Македония) со счетом 5:0.



В матче первого этапа группового турнира Лиги Европы "Зенит" в Македонии встречался с местным "Вардаром". Матч, состоявшийся 14 сентября на стадионе в Скопье, завершился разгромной победой питерцев со счетом 5:0.





С первых минут матча "Зенит" завладел полной инициативой на поле, которая уже на 6-й минуте воплотилась в гол. После подачи Кристиана Нобоа с углового Александр Кокорин открывает счет своим голам в Лиге Европы.

Спустя всего пятнадцать минут Кокорин оформил дубль, откликнувшись на подачу Дмитрия Полоза.



На 39-й минуте Кокорин с Дзюбой вывалились вдвоем на вратаря, и Александр изящно отпасовал пяткой на партнера, который бил уже в пустые ворота.

Во втором тайсе Иванович и вышедший на замену Ригони довели счет до разгромного.

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