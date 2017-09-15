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Персона

Роберт Шнайдер извинился перед Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Роберт Шнайдер извинился перед Путиным

M24.ru 15 сентября 2017г., 09:01

Свои извинения принес Владимиру Путину главный редактор Focus

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Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил представитель посольства РФ в германии Денис Микерин на своей странице в Facebook.

По его словам, Шнайдер лично позвонил в диппредставительство и заверил, что редакция не хотела оскорбить Путина.

Извинения также появились на странице журнала в соцсети. Речь идет о статье, посвященной канцлеру Германии Ангеле Меркель, в которой российского лидера сравнили с собакой.

Ранее редакция объяснила оскорбительное высказывание "простой игрой слов". При это наблюдатели отмечали, что журналу лучше бы извиниться, пока не начался международный скандал.

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