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Роберт Шнайдер извинился перед Путиным
Свои извинения принес Владимиру Путину главный редактор Focus.
Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил представитель посольства РФ в германии Денис Микерин на своей странице в Facebook.
По его словам, Шнайдер лично позвонил в диппредставительство и заверил, что редакция не хотела оскорбить Путина.
Извинения также появились на странице журнала в соцсети. Речь идет о статье, посвященной канцлеру Германии Ангеле Меркель, в которой российского лидера сравнили с собакой.
Ранее редакция объяснила оскорбительное высказывание "простой игрой слов". При это наблюдатели отмечали, что журналу лучше бы извиниться, пока не начался международный скандал.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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