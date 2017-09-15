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Московская жизнь

Cрок сдачи объектов в деловом центре 'Москва-Сити' - декабрь

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Cрок сдачи объектов в деловом центре "Москва-Сити" - декабрь

M24.ru 15 сентября 2017г., 09:11

"Москва-Сити" к декабрюбудет оснащена самой высокой (374 метра) смотровой площадкой в Европе

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Башня "Восток" комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" заработает в декабре

"Строительство уже выполнено на 99,7 процента. Комплекс состоит из двух башен "Запад" и "Восток", которые возведены на одном стилобате",-сообщает гендиректор ЗАО "Башня "Федерация" Михаил Смирнов.

"Запад" включает 63 этажа, а "Восток" – 97. Высота этой башни составляет 374 метра, она станет самой высокой смотровой площадкой в Европе.

Ранее сообщалось, что комплекс "Федерация" сдадут в эксплуатацию к концу 2017 года.

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