Башня "Восток" комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" заработает в декабре

"Строительство уже выполнено на 99,7 процента. Комплекс состоит из двух башен "Запад" и "Восток", которые возведены на одном стилобате",-сообщает гендиректор ЗАО "Башня "Федерация" Михаил Смирнов.

"Запад" включает 63 этажа, а "Восток" – 97. Высота этой башни составляет 374 метра, она станет самой высокой смотровой площадкой в Европе.

Ранее сообщалось, что комплекс "Федерация" сдадут в эксплуатацию к концу 2017 года.

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