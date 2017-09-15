В Москве завершились основные работы по программе "Моя улица". Об этом рассказал журналистам глава департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. По его словам, осталось высадить деревья в конце ноября – начале декабря, расставить лавочки, наладить уличное освещение.

В этом году в план программы "Моей улицы" входило благоустройство 118 улиц и городских площадей. Работы развернули на площади 260 га, общая протяженность ремонтируемых тротуаров и площадей составила 65 км. Гранитом вымостили 840 тыс. кв. м, установили 196 км бордюрного камня.

Под землю убрали более 284 км воздушных кабельных сетей, проложили под них 152 км кабельных канализаций и установили 5,7 тыс. кабельных колодцев. Установили более 6 тыс. опор освещения, в том числе 1, 4 тыс. исторических опор. Отремонтировали фасады тысячи зданий, выходящих на благоустраиваемые улицы.

"Задача программы "Моя улица" показать, что Москва – очень красивый город. Очистив фасады старого слоя краски, от рекламы, мы открыли фрески, скульптуры, старые надписи. Например на Пречистенке, дом 15, открыли надпись "артель Хлебопек булочная", которая существовала здесь в первой половине 1920-х", – рассказал Алексей Елисеев, руководитель департамента капитального ремонта.

По его мнению, знаковые объекты этого года: площадь Тверской Заставы, улицы Садового кольца, Хохловская площадь, Варварка, Биржевая площадь, Сретенка, Петровка, Пречистенка, Якиманская набережная. Как преобразились эти улицы, московские власти показали журналистам.

Площадь Тверской Заставы: памятник Горькому, трамвай

На площадь Тверской Заставы вернули памятник Максиму Горькому и продлили линию трамвая на 1,2 км от Лесной улицы. Сейчас здесь курсирует трамвай №9, а вот подвижной состав пустили новый: шестидверный трамвай "Витязь-М".

На тротуарной части проложили водоотводные лотки, ливневую канализацию и водоприемные решетки и два смотровых колодца. В ближайшее время здесь появятся 47 скамеек и 59 урн, а также 11 пешеходных информационных стел с точкой доступа Wi-Fi. На площади нет воздушных проводов, они убраны под землю, а для освещения установили 22 новые опоры, 176 светильников основного освещения. Поздней осенью в зеленый газон подсадят деревья.

Кстати, тротуары расширили, но количество полос на проезжей части не изменилось, их просто сузили до 3 м и 3,25 м.

Петровка, Пречистенка стали краше

Пречистенку выложили гранитной плиткой, но особым способом – по диагонали и плитами разных размеров. Установили 254 опоры основного освещения с энергосберегающими светильниками и шесть дополнительных опор торшерного освещения на тротуарах. Под ливневыми трубами сделали щелевые лотки в тротуаре, через которые вода выливается на дорогу. Глава департамента капремонта обратил внимание, что на Пречистенке ремонтируют фасад художественной галереи Зураба Церетели. "Нам удалось уговорить художника отремонтировать фасад за свой счет. Мы ремонтируем только фасады госзданий, а здания частные ремонтирует сам собственник", – пояснил чиновник.

Фасады семи домов продолжают ремонтировать на Петровке. Тротуар здесь уже уложен с обеих сторон, стоит 98 опор освещения, пять торшеров, а воздушные линии убраны в кабельную канализацию. Появилась здесь и ливневая канализация, которой, по словам Алексея Елисеева, раньше не было. "В центре города ливневка не была развита. На Большой Никитской, Петровке, Большой Лубянке ливневки не было вообще, так как эти улицы расположены под уклоном. Естественный уклон улиц работал как ливневка. На всех благоустраиваемых улицах появилась ливневая система канализации", – подчеркнул он.

На Петровке Алексей Елисеев советует остановиться у стен Высоко-Петровского монастыря и посмотреть на основания палат Нарышкиных XVII века. "Основания палат раскопали археологи по программе "Моя улица". Два оконных проема уходят вниз на глубину почти два метра. По ним видно, что культурный слой Москвы вырос за несколько столетий на один-два метра", – отметил Елисеев. Он также обратил внимание на то, что на Петровке в начале сентября снесли последнюю палатку.

Вообще, по мнению чиновника, Пречистенка и Петровка получились лучше других улиц. "Эффект изменения на этих улицах виден сразу", – сказал глава департамента.

Хохловская площадь ушла под землю

Небольшая Хохловская площадь, которая долгие годы была огорожена заборам, открылась обновленной. Ее сразу облюбовали москвичи и гости, так как здесь появился подземный амфитеатр с деревянными сиденьями. Со ступенек сейчас можно созерцать фрагмент стены Белого города, построенного в конце XVI века.

Сидений в амфитеатре всего 60. Обещают столичные чиновники на площадке перед стеной проводить зрелищные мероприятия. Кстати, территорию вокруг белокаменной стены вымостили не гранитной плиткой, а гранитной крошкой, сцепленной эпоксидной смолой. Такое покрытие пропускает воду и это важно – так камни стены всегда будут оставаться сухими. Вечером стену подсвечивают 66 светодиодных светильников.

На верхнем ярусе Хохловской площади установили лавочки, а осенью высадят деревья. В следующем году появится велопарковка на 15 мест.

По Сретенке пойдет автобус

На Сретенке расширили тротуары, проложили новую ливневку, модернизировали систему освещения, а провода, которые шли поверху, убрали в подготовленную кабельную канализацию. Вскоре здесь пойдет общественный транспорт. Главная улица Москвы до XVIII века станет оживленной и пешеходной.

На Красных Воротах вырастет роща

Площадь Красные Ворота замостили плиткой, да не простой, а гранатовым амфиболитом. По словам Алексея Елисеева, особенно красива эта плитка после дождя. А между дорожками возвели метровые холмики, которые покрыли газонной травой. В конце ноября холмики будут массово засаживать деревьями. Всего высадят 103 дерева, а кустарников гораздо больше – 4,5 тыс. штук, причем одной породы – лапчатки кустарниковой.

От Лубянки до Зарядья пешком

Благодаря "Моей улице" в Москве появляются новые пешеходные маршруты. Один маршрут будет брать начало на Лубянской площади и заканчиваться на Якиманской набережной. По словам руководителя столичного департамента капремонта, для мощения Лубянской площади пригласили 200 самых элитных гранитчиков. "Они каждый камень подбирали, подтачивали и выложили их кругами. Особенно хорошо рисунок виден со смотровой площадки "Детского мира", – отметил Елисеев.

А за Лубянской площадью пешеход пока упрется в ремонт Политехнического музея, который закончится в следующем году. После окончания ремонта пространство между Лубянской площадью и Политехническим музеем будет единым, а перед главным входом в музей появится еще один подземный амфитеатр. Пройти до Ильинского сквера путешествующие смогут вдоль стен музея по широкому тротуару либо по подземной галерее и выйдут сразу к памятнику героям Плевны.

На противоположной стороне Новой площади от Политехнического музея отреставрировали фасады зданий и дворы. "Благоустроили двор центральной избирательной комиссии, теперь через него есть проход для пешеходов. А храмовый комплекс реконструируют подрядчики на свои деньги. Часть заработанных денег они решили потратить на ремонт фасада храма. Сейчас территорию вокруг храма они вымостили плиткой, поменяли ворота, окна в храме", – рассказал Алексей Елисеев.

В Ильинском сквере появилась новая достопримечательность – зеленый амфитеатр. После открытия Политехнический музей здесь будет проводить выставки. В ближайший месяц, по словам Алексея Елисеева, в сквере установят освещение.

Славянская площадь – стала крупнейшим хабом в Москве. Здесь останавливают магистральные автобусы, а для пассажиров разных маршрутов организовали одну большую остановку под крышей. На остановке можно зарядить гаджеты и подключиться к Wi-Fi.

От Славянской площади пешеход попадает на Варварку, от которой прямая дорога в парк "Зарядье". Тротуар улицы расширили, установили новые опоры освещения, а фасады храмов Патриаршего подворья отремонтировали. На улице сделали смотровую площадку на новый парк.

Вход в парк "Зарядье" со стороны Москворецкой улицы вымостили шестигранной плиткой, напоминающей соты. Цвет мощения будет перекликается с цветом брусчатки Красной площади и Васильевского спуска, а также с цветом гранитной плитки парка "Зарядье". У входа в парк "Зарядье" на пересечении Варварки и Москворецкой улицы обустроена площадь с лавочками.

Два переулка, ведущие от Биржевой площади на Варварку и парку "Зарядье", в этом году стали полностью пешеходными: Рыбный и Богоявленский. По ним теперь может проезжать только спецтранспорт.

А на Биржевой площади установят фонтан. Правда, пока здесь завершают работу археологи, обнаружившие уникальные артефакты разных эпох начиная с XII века, с домонгольских времен.



Садовое кольцо: от Павелецкой площади до Серпуховской площади

Участок на Садовом кольце между двумя площадями протяженный, более 3 км. Здесь особенно, как считает глава департамента капремонта Москвы, преобразилась улица Валовая, длина которой 800 м. Ее покрыли крупноформатной плиткой, расширили тротуар до 3 м, но ширина проезжей части оставили неизменной – 15-20 м.

Здесь организовали парковку на 30 мест и два места оставили для такси. Модернизировали систему освещения: установили 58 новых опор основного освещения с энергосберегающими светильникам и 18 дополнительных опор торшерного освещения на тротуарах. Здесь также остается высадить деревья и установить лавочки.



Фонтан в агентстве

Масштабная реконструкция прошла на Зубовском бульваре. В этом году всю запланированную работу не успеют закончить. Например, департамент капремонта обещает восстановить фонтан во дворе агентства "Россия сегодня".

"Мы зашли на территорию агентства "Россия сегодня". Раньше там был фонтан во дворе. Эту достопримечательность восстановим и вернем городу", – отметил глава департамента Алексей Елисеев. В осеннюю высадку деревьев Зубовский бульвар засадят в два ряда деревьев: один ряд – дубы и клены, а второй – рябины и яблони.



Прогулка по Якиманской набережной

Полкилометра Якиманской набережной по Водоотводного канала между Крымской и Кадашевской набережными благоустроили для пешеходов. На набережной сократили проезжую часть в два раза: с 29,5 до 14 м. При этом сохранили две полосы движения из центра и две полосы в центр.

От парка "Музеон" до Патриаршего моста движение по Якиманской набережной закрыли совсем. Теперь здесь идут только пешеходы. На набережной воздушные линии убрали под землю. Установили 22 скамейки и 39 урн.

Въезд автотранспорта на пешеходную зону блокируют 170 боллардов (гранитные стационарные столбы). Вдоль набережной установлено 43 опоры и 58 опор торшерного освещения с энергосберегающими светильниками. Разбито свыше 4 тыс. кв. м газонов. Планируется высадить 12 лип, а в переулках – 18 рябин.

Вообще, по словам Алексея Елисеева, в этом году отремонтировали 18 км набережных от "Москва-Сити" до Таганки. Он также отметил, что в следующем году будут готовы Андреевская и Воробьевская набережные.

На Воробьевской набережной в 2018 году должны установить фуникулер через Москву-реку до "Лужников". На следующий год также запланировано благоустройство Карамышевской набережной.В итоге, по обещанию главы департамента капремонта, в Москве появится единый пешеходный маршрут по набережным.

Казанцева Светлана

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