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Политика
Отказ в помощи Минфина РФ может получить Донбасс
Минфин РФ получил рекомендацию отказать в "гуманитарной помощи" ДНР и ЛНР.
Правительство РФ планирует ограничить гуманитарную помощь ДНР и ЛНР с 2019 года. Министерству финансов поручили исключить эти расходы из бюджетного проекта, сообщает "РБК" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.
Cредства, предназначенные для помощи жителям Донбасса, планируется перенаправить на финансирование проектов в Крыму и Калининграде.
Россия поставляла гуманитарный груз в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики с 2014 года. Автомобили привозили продукты, медикаменты и электрооборудование.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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