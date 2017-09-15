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Происшествия
Авария случилась в северо-восточной части Москвы
Две машины пострадали в СВАО во время аварийной ситуации.
Авария с участием двух машин произошла в СВАО, пострадали четыре человека, сообщает источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что два автомобиля марки ВАЗ-2115 столкнулись на пересечении улиц Большая Марфинская и Ботаническая.
На месте ДТП работали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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