Происшествия

Авария с участием двух машин произошла в СВАО, пострадали четыре человека, сообщает источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что два автомобиля марки ВАЗ-2115 столкнулись на пересечении улиц Большая Марфинская и Ботаническая.

На месте ДТП работали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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