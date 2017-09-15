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Происшествия

Авария случилась в северо-восточной части Москвы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Авария случилась в северо-восточной части Москвы

M24.ru 15 сентября 2017г., 10:11

Две машины пострадали в СВАО во время аварийной ситуации

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Авария с участием двух машин произошла в СВАО, пострадали четыре человека, сообщает источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что два автомобиля марки ВАЗ-2115 столкнулись на пересечении улиц Большая Марфинская и Ботаническая.

На месте ДТП работали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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