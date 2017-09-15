Авто
Видеорегистраторами оснастили подмосковных контролеров
В пригородном транспорте стали использовать видеорегистраторы.
Записывающие устройства получили 160 сотрудников, до конца года регистраторы выдадут еще 440 контролерам.
"В течение 2018 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует выдать видеорегистраторы всему штату своих контролеров-кассиров Московского железнодорожного узла — 1145 сотрудникам", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, отметив, что гаджеты позволят снизить количество спорных ситуаций и повысят дисциплину контролеров.
Видеорегистраторы крепятся к одежде и записывают разговоры с пассажирами, а также то, что происходит в вагоне электрички. Запись используют при возникновении конфликтных ситуаций для восстановления хронологии события.
Устройства также выдадут контролерам в наземном городском транспорте, работникам спецстоянок и водителям на эвакуаторах. Новые устройства более современные: они позволяют записывать видео высокого качества и долго работать без подзарядки.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.