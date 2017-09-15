Записывающие устройства получили 160 сотрудников, до конца года регистраторы выдадут еще 440 контролерам.

"В течение 2018 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует выдать видеорегистраторы всему штату своих контролеров-кассиров Московского железнодорожного узла — 1145 сотрудникам", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, отметив, что гаджеты позволят снизить количество спорных ситуаций и повысят дисциплину контролеров.

Видеорегистраторы крепятся к одежде и записывают разговоры с пассажирами, а также то, что происходит в вагоне электрички. Запись используют при возникновении конфликтных ситуаций для восстановления хронологии события.

Устройства также выдадут контролерам в наземном городском транспорте, работникам спецстоянок и водителям на эвакуаторах. Новые устройства более современные: они позволяют записывать видео высокого качества и долго работать без подзарядки.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей