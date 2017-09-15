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Экономика

Ограничение парковки у консульств в РФ не было ответым действием со стороны США

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Ограничение парковки у консульств в РФ не было ответым действием со стороны США

M24.ru 15 сентября 2017г., 11:18

В США считают ограничение на парковку консульств в РФ обычными профилактическими мерами

.

"Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России", – сказала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее стало известно, что парковки для дипломатов убрали рядом со зданиями консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке и возле здания посольства в Москве. У российских диппредставительств в Соединенных Штатах отдельные парковки также отсутствуют.

Россия намерена сделать равными условия работы российских и американских дипломатов. Летом персонал США, работающий в РФ? сократили до 455 человек. После чего американская сторона потребовала закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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