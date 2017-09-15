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27 сентября владелец "Лаборатории Касперского" даст показания в Конгрессе США
Евгений Касперский отчитается в комитете по науке.
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний комитету по науке, космосу и технологиям палаты представителей.
Помимо Касперского приглашены эксперты из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий. Слушания состоятся 27 сентября.
Накануне Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского".
Такое решение принято в связи с опасениями, что компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем".
Госучреждения США обязаны отказаться от продукции данной компании в течение трех месяцев.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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