Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний комитету по науке, космосу и технологиям палаты представителей.

Помимо Касперского приглашены эксперты из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий. Слушания состоятся 27 сентября.

Накануне Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского".

Такое решение принято в связи с опасениями, что компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем".

Госучреждения США обязаны отказаться от продукции данной компании в течение трех месяцев.

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