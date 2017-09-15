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Персона

27 сентября владелец 'Лаборатории Касперского' даст показания в Конгрессе США

27 сентября владелец "Лаборатории Касперского" даст показания в Конгрессе США

M24.ru 15 сентября 2017г., 11:42

Евгений Касперский отчитается в комитете по науке

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Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний комитету по науке, космосу и технологиям палаты представителей.

Помимо Касперского приглашены эксперты из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий. Слушания состоятся 27 сентября.

Накануне Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям страны пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского".

Такое решение принято в связи с опасениями, что компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем".

Госучреждения США обязаны отказаться от продукции данной компании в течение трех месяцев.

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