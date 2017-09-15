Личный бюджет

Последний месяц лета в столице был отмечен дефляцией – общим снижением цен на товары и услуги. По сравнению с июлем московские цены снизились на 0,7%. При этом цены в августе в Москве упали на 0,2 процентных пункта ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Основной вклад в снижение цен в Москве внесли продовольственные товары, цены на которые стали меньше июльских в среднем на 2,16 %.

Максимальное снижение цен зафиксировано на овощи и фрукты. Капуста белокочанная подешевела на 53%, картофель на 35,2%, морковь на 29,1%, свежие помидоры на 19,3%, бананы на 17,3%.

«По сравнению с августом прошлого года инфляция в столице в годовом исчислении снизилась почти вдвое – до 4,1%, создав хорошую основу для стабильного развития бизнеса и сохранения покупательской способности горожан», – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

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