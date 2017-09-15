Личный бюджет

Сегодня в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE состоялось выступление председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианы Княжевской.

Презентация Юлианы Княжевской была посвящена теме «Регламент внесения изменений в ПЗЗ: застывший документ или инструмент для работы?».

«В настоящий момент мы работаем над административным регламентом внесения изменений в Правила землепользования и застройки, где подробно будет прописана процедура внесения изменений в ПЗЗ, – отметила Юлиана Княжевская. – Постановление правительства Москвы об утверждении этого регламента запланировано выпустить до конца этого года».

За пять месяцев действия правил землепользования и застройки в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки поступило 387 обращений о внесении изменений. Из них на заседаниях комиссии рассмотрено 341 обращение, в отношении 258 — принято положительное решение, и материалы будут направлены на публичные слушания, а в отношении 83 обращений отказано.

Также Юлиана Княжевская пояснила, что для внесения изменений в ПЗЗ необходимо написать заявление в адрес Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

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