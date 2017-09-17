В парке воссозданы российские климатические зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. В ландшафтных зонах даже поддерживается температурный режим, характерный для данного типа климата: посетите могут в полной мере прочувствовать природное многообразие нашей страны. Разнообразным ландшафтом достоинства парка не ограничиваются: в парке доступны необычные аттракционы, «Парящий мост», с которого открывается потрясающий вид на Кремль и Москву-реку, медиацентр с познавательными фильмами и многое другое. Москвичи и гости столицы с нетерпением ждали открытия нового главного парка города, интерес к этому пространству был столь огромен, что некоторые посетители, попав, наконец, в парк, не смогли удержать себя в руках: за несколько дней работы парка посетители вытоптали газоны, разбили несколько фонарей и стеклянную крышу филармонии и, говорят, даже украли с клумб некоторые растения (эту информацию позже опровергли). Из-за вандалов парк даже изменил режим работы: парк должен был работать круглосуточно. Но теперь будет работать с 10 до 22 часов. Многие эксперты считают, что парк не смог справиться с наплывом посетителей в первые дни работы, потому что, как это всегда делается у нас, доделывался в спешке, и, например, газоны не успели осесть. Но большинство считает произошедшее показателем нашего уровня культуры – наши люди имеют очень узкие границы личного пространства, поэтому легко могут выкопать редкое растение, чтобы на дачном участке «было красиво», а в парке в самом сердце родного города при этом оставить зияющую дыру...

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