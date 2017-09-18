Московская жизнь
Новый главный парк города:все возможности «Зарядья»
«Зарядье» – первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет. Его масштабы и сложность инженерных решений поражают. Площадь объектов парка составляет почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» займет многофункциональный концертный зал. Авторы концепции парка «Зарядье» поставили перед собой цель создать в самом сердце Москвы пространство, где поддерживаются основные ценности современной России – территории открытий, инноваций, бережного отношения к истории и природе..
«Парящий мост» и аттракционы
Одно из главных достоинств нового парка – живописный вид на Кремль, полюбоваться которым посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвойрекой. После прогулки в парке можно развлечься на аттракционах – покататься на «Машине времени» или отправиться в «Полет над Россией».
«Парящий мост» в парке «Зарядье» представляет собой тонкую воздушную конструкцию в виде буквы «V» с большим вылетом консоли над водой. Он возвышается над набережной и как будто парит над Москвой-рекой – поэтому градостроители выбрали для него такое звучное название.
Это уникальный мост, единственный в России: у него 70-метровая консоль без единой опоры. Несущую конструкцию моста выполнили из бетона, а декоративные элементы – из металла. При этом настил «парящего моста» деревянный – для комфортных прогулок москвичей. Конструкции испытаны на прочность, мост выдержал нагрузку в 240 тонн. Это значит, что 3-4 тыс.человек смогут одновременно находиться на смотровой площадке.
Для безопасности горожан установлены высокие ограждения, чтобы никто не смог перелезть через них или перепрыгнуть. Климатические зоны «Зарядье» стал островком живой природы в самом сердце столичного мегаполиса. Зеленое пространство парка поделено на климатические зоны с характерным составом почв и растений.
Рельеф парка очень выразительный, со спусками и подъемами.
Климатические зоны террасами спускаются от Варварки к Москворецкой набережной.
Таким образом, посетители «Зарядья» могут увидеть большую климатическую
площадку нашей Родины в миниатюре.
Северный ландшафт
Здесь представлены растения из северных регионов нашей страны – можжевельник, ягель и другие кустарники, характерные для этой климатической зоны.
Степь
На этой площадке посетители парка могут увидеть настоящую степь – безлесное пространство, покрытое ром травянистой растительности. В московской «степи» высажены душистые травы, кормовые растения и злаки.
Смешанный лес
Здесь гостей «Зарядья» ждут широколиственные деревья, ельник и растения так называемого пойменного леса, которые растут рядом с водоемами.
Заливные луга
Заливными лугами стала территория парка, на которой обустроили два пруда глубиной до 1,1 метра. Для каждой зоны парка предусмотрен свой микроклимат. Его поддержат искусственно: с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. В инженерных системах «Зарядья» заложены стандартные системы полива растений, но с разной подачей воды.
Все растения в парке будут расти вперемешку, на разном расстоянии и без какой-то цикличности – по аналогии с дикой природой. Чтобы учесть все экологические аспекты, ландшафтные архитекторы привлекли к созданию климатических зон экспертов Ботанического сада МГУ и Главного ботанического сада Российской академии наук.
Медиацентр
В парке «Зарядье» разместился уникальный медиацентр с различными интерактивными возможностями и познавательными аттракционами. Посетителей познакомят с важнейшими природными и архитектурными достопримечательностями страны. Их ждет захватывающий «Полет над Россией», культурно-историческая экспозиция «Москва сейчас» и интерактивный музей.
В одном из павильонов медиацентра зрителям покажут уникальные фильмы о памятниках культуры, заповедных зонах и исторических местах России. В кинотеатре три ряда кресел будут расположены на подвижной платформе перед вогнутым экраном, форма которого создаст панорамное изображение. Многоканальный объемный звук, спецэффекты в виде распылителей воды, генераторов ветра, дыма и ароматов сделают шоу ярким и запоминающимся.
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