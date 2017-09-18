«Парящий мост» и аттракционы

Одно из главных достоинств нового парка – живописный вид на Кремль, полюбоваться которым посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвойрекой. После прогулки в парке можно развлечься на аттракционах – покататься на «Машине времени» или отправиться в «Полет над Россией».

«Парящий мост» в парке «Зарядье» представляет собой тонкую воздушную конструкцию в виде буквы «V» с большим вылетом консоли над водой. Он возвышается над набережной и как будто парит над Москвой-рекой – поэтому градостроители выбрали для него такое звучное название.

Это уникальный мост, единственный в России: у него 70-метровая консоль без единой опоры. Несущую конструкцию моста выполнили из бетона, а декоративные элементы – из металла. При этом настил «парящего моста» деревянный – для комфортных прогулок москвичей. Конструкции испытаны на прочность, мост выдержал нагрузку в 240 тонн. Это значит, что 3-4 тыс.человек смогут одновременно находиться на смотровой площадке.

Для безопасности горожан установлены высокие ограждения, чтобы никто не смог перелезть через них или перепрыгнуть. Климатические зоны «Зарядье» стал островком живой природы в самом сердце столичного мегаполиса. Зеленое пространство парка поделено на климатические зоны с характерным составом почв и растений.

Рельеф парка очень выразительный, со спусками и подъемами. Климатические зоны террасами спускаются от Варварки к Москворецкой набережной. Таким образом, посетители «Зарядья» могут увидеть большую климатическую площадку нашей Родины в миниатюре.



Северный ландшафт

Здесь представлены растения из северных регионов нашей страны – можжевельник, ягель и другие кустарники, характерные для этой климатической зоны.

Степь

На этой площадке посетители парка могут увидеть настоящую степь – безлесное пространство, покрытое ром травянистой растительности. В московской «степи» высажены душистые травы, кормовые растения и злаки.

Смешанный лес

Здесь гостей «Зарядья» ждут широколиственные деревья, ельник и растения так называемого пойменного леса, которые растут рядом с водоемами.

Заливные луга

Заливными лугами стала территория парка, на которой обустроили два пруда глубиной до 1,1 метра. Для каждой зоны парка предусмотрен свой микроклимат. Его поддержат искусственно: с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. В инженерных системах «Зарядья» заложены стандартные системы полива растений, но с разной подачей воды.

Все растения в парке будут расти вперемешку, на разном расстоянии и без какой-то цикличности – по аналогии с дикой природой. Чтобы учесть все экологические аспекты, ландшафтные архитекторы привлекли к созданию климатических зон экспертов Ботанического сада МГУ и Главного ботанического сада Российской академии наук.

Медиацентр

В парке «Зарядье» разместился уникальный медиацентр с различными интерактивными возможностями и познавательными аттракционами. Посетителей познакомят с важнейшими природными и архитектурными достопримечательностями страны. Их ждет захватывающий «Полет над Россией», культурно-историческая экспозиция «Москва сейчас» и интерактивный музей.

В одном из павильонов медиацентра зрителям покажут уникальные фильмы о памятниках культуры, заповедных зонах и исторических местах России. В кинотеатре три ряда кресел будут расположены на подвижной платформе перед вогнутым экраном, форма которого создаст панорамное изображение. Многоканальный объемный звук, спецэффекты в виде распылителей воды, генераторов ветра, дыма и ароматов сделают шоу ярким и запоминающимся.

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