С 4 сентября по 29 октября в 73 центрах госуслуг «Мои Документы» проводится бесплатная вакцинация против гриппа.

Вакцинация проходит по следующему графику: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 16.00. Обращаем внимание на то, что процедура производится только с письменного согласия пациента и только для граждан РФ, достигших 18 лет. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт.

Напоминаем, что во время визита в центр можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами, а также воспользоваться дополнительными сервисами.

Центры госуслуг работают с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных. Полный перечень центров госуслуг, где можно пройти вакцинацию, рамзещен на официальном сайте md.mos.ru.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей