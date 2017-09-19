По традиции, все представления, а также обучающие семинары мастеров светового дизайна проходят на городских площадках в общедоступном бесплатном формате, привлекая ежегодно многомиллионную аудиторию, включая жителей Москвы и Подмосковья, российских и иностранных туристов. Так, в 2016 году «Круг света» достиг рекордных показателей посещаемости – более 6 млн человек за пять дней.

В 2017-м «Круг света» пройдет на шести площадках. Церемония открытия фестиваля состоится 23 сентября в Останкино. Главная телебашня страны в нынешнем году отмечает свой полувековой юбилей. Технология проецирования объемных изображений на архитектурный объект – видео-мэппинг, позволит имениннице «примерить на себя» образы высочайших строений мира. Знаменитые небоскребы и телебашни Франции, ОАЭ, Канады, США, Китая, Японии и Австралии предстанут перед зрителями на фоне природных достопримечательностей этих стран, что обусловлено Годом экологии, проходящим в России. На Останкинском пруду будут установлены фонтаны, горелки, световые приборы.



Гостям будет представлено необыкновенное мультимедийное шоу, сочетающее свет, лазеры, хореографию фонтанов и огня, а также, грандиозное пиротехническое шоу. На пруду будет выстроена ледовая площадка для выступления фигуристов.

Театральная площадь, знакомая постоянным зрителям «Круга света», впервые в этом году задействует для представлений фасады и Большого, и Малого театров. Все дни фестиваля здесь будут демонстрироваться два тематических световых шоу: «Небесная механика» – об одиночестве и любви, и «Неподвластный времени» – сюжеты по мотивам произведений выдающихся русских драматургов. Также на фасадах ведущих театров России покажут работы финалистов международного конкурса Art Vision, проходящего в рамках фестиваля.

В парке «Царицыно» ежедневно, с 19:30 до 23:00 посетители смогут увидеть впечатляющий аудиовизуальный спектакль «Дворец чувств» на здании Большого Екатерининского дворца и завораживающее светомузыкальное шоу фонтанов на Царицынском пруду. 24 сентября здесь выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого, а в остальные дни уникальный вокал женского коллектива прозвучит в записи, сопровождая собой видеопроекции на фасаде дворца. На следующий день, 25 сентября, даст концерт Народный артист России Дмитрий Маликов. Парк «Царицыно» на весь фестивальный период украсят удивительные инсталляции от ведущих светодизайнеров мира.

Финалом фестиваля «Круг света» станет грандиозный фейерверк – первое в России шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября. Для этого на воде установят баржи, на которых разместят пиротехнические установки.



Заряды японского фейерверка значительно больше обычных, каждый выстрел делается вручную, а рисунок получается индивидуальным. Раскроются они на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей