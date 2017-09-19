Будем здоровы

Врачи считают: самой главной структурой организма, хранящей спинной мозг, является позвоночник. Он выполняет очень важную функцию– передачу нервных импульсов по всему телу человека. Центральная нервная система, ценнейшая часть наших внутренних органов, также находится под его «охраной».

Школьный курс анатомии

поведал нам о том, что позвоночник является тем самым стержнем, который держит все тело человека. В наше время достаточно часто даже в юном возрасте происходят нарушения в этой важной части опорно-двигательного аппарата.

Функций у этого органа достаточно много, при этом футлярная является одной из основных.

Позвоночник окружен мышцами, которые служат для обеспечения статики (нахождения тела в пространстве) и движения. Если для какого-то сустава возникает угроза или потенциальная опасность, они его блокируют. В результате у человека появляется боль и напряжение в области позвоночника, что не может не сказаться на качестве жизни.

Окончательно этот важный человеческий орган формируется к двадцати годам. Основные фазы его развития к этому периоду практически завершаются, и он принимает свои основные формы. Поэтому рекомендуется до этого периода особенно следить за всеми изменениями и ощущениями в организме. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявлять и устранять возможно возникшие нарушения. В юном возрасте, когда изменения в позвоночнике функциональны, их легче исправить даже с помощью небольшого вмешательства (массажа). С возрастом вернуть былую подвижность суставу становится сложнее, так как возникают дополнительные заболевания, явно этому не способствующие (артрит). А если процесс запущен, то возникнет необходимость в применении еще более сложных методов и приемов.



Позвоночник является своеобразной точкой отсчета, неким пусковым механизмом. Если в нем выявляется патология, то этоможет стать причиной для появление других заболеваний в организме.

С детства окружающие люди вам постоянно твердят о том, что нужно следить за правильной осанкой. И это действительно очень важно и является основой успеха. Осанка индивидуальна для каждого человека. На нее влияет наследственная конституционная предрасположенность к той или иной форме тела. Состояние тела считается правильным тогда, когда нет«круглой» спины, оно не сутулое и симметричное. Для этого достаточно иногда просто осмотреть позвоночник. В состоянии, когда руки опущены, а плечи находятся на одном уровне, должны смотреться симметрично уголки лопаток, «треугольники» талии по отношению к выступающим отросткам позвоночника.

Если вас смутит выступающая неровная часть этого органа, не поддавайтесь панике. Выступающие отростки позвоночника, как и отпечатки пальцев, индивидуальны для каждого человека. Не нужно по ним судить об искривлении. Если обнаружены достаточно подозрительные дефекты, то лучше обратитесь к специалисту. Он уж точно установит диагноз.

Возникновение различных отклонений в развитии позвоночника чревато проблемами и неприятными ощущениями для их обладателя. В связи с этим рекомендуется следить за своим здоровьем, не предпринимать попытки самолечения. Если повод для беспокойства, даже малейший, все же возник – лучше обратиться к специалистам.

Бой боли

Боль в спине – наверное, каждый из нас когда-либо испытывал эти неприятные ощущения. Больная спина может с легкостью разрушить все ваши планы на день, да и в целом – порядком осложнить жизнь.

Как же сохранить здоровье спины?

Простые привычки для здоровья спины

1. Поддержание правильной осанки – мы всегда забываем об этом.

2. «Разбавляйте» сидячий образ жизни. Следует давать вашему позвоночнику отдохнуть, ведь нагрузка на него на 40% больше, когда человек сидит. Чтобы мышцы расслабились, нужно периодически вставать делать наклоны назад.

2. Постарайтесь заниматься побольше спортом. Даже 10 минут в день – это лучше, чем ничего.

3. Но также не стоит забывать, что при выполнении физических упражнений есть некоторые нормы безопасности – если нарушите их, рискуете сорвать спину. Поэтому поначалу лучше заниматься под присмотром профессионала.

4. Некоторая вредная пища также может способствовать ухудшению вашего самочувствия. При болях в спине не следует злоупотреблять кофеином и быстроусваиваемыми углеводами (это все мучное, сладости) старайтесь есть больше продуктов с повышенным содержанием белка и

клетчатки.

5. Ваша сумка, которую вы носите на плече каждый день – считайте, это ваш камень.

Женщины вообще могут уложить в свою дамскую сумочку полквартиры и потом целыми днями таскать это с собой – так что разгрузите, наконец, свой аксессуар.

Кроме того, можно перейти с сумки на рюкзак – сейчас продается много стильных моделей, которые прекрасно сочетаются с деловыми костюмами, шубами и пальто.

6. Обратите внимание на матрас.

Лучше заменить его на качественный ортопедический – денег потратите немало (от 15 тыс. рублей), но точно не пожалеете.

7. При боли в спине следует отказаться от высоких каблуков или обуви на абсолютно плоской подошве, шлепок. Обувь на каблуках зачастую

изгибает спину, и мышцам приходится работать в неудобном для них положении. При носке обуви на совсем плоской подошве, вес распределяется неравномерно и провоцирует боль.

8. Регулярно делайте массаж – мышцам необходимо расслабляться. Если хотя бы раз в год вы будете проходить курс массажа спины – ваше

самочувствие улучшится многократно.

Выбирайте большие праздники – Новый год, 8 марта – когда массажные салоны и салоны красоты предоставляют скидки на абонементы, а использовать курс массажа можно в любое удобное для вас время.

Лучшие упражнения для спины

Подробнее разбираем лучшие комплексы упражнений для укрепления мышц спины.

1. Подтягивания

Когда вы видите в спортзале кого-то с мощной, накаченной спиной, то можете точно сказать, что такой человек может запросто сделать 15-20 подтягиваний, даже не вспотев. Видите связь?

Подтягивания – лучшее упражнение для создания массы спины. Оно дает нагрузку на широчайшие мышцы, плечи, бицепсы и предплечья и имеет так много вариаций, что вам никогда не будет скучно при их выполнении.

Модификации:

• Меняйте ширину хвата: широкий, узкий, параллельный.

• Меняйте способ хвата: веревки, кольца и хват с помощью двух-трех пальцев.

• Повышайте нагрузку: ремень или цепь с диском, гантелей или гиря.

• Меняйте движение: медленные негативы, подтягивания с паузой, взрывные подтягивания.

2. Становая тяга

Сумо-тяга, обычная тяга, тяга со стоек – это не имеет значения, просто делайте какую-нибудь из них. Спина в данном упражнении должна не только стабилизировать туловище и позвоночник, она работает, чтобы зафиксировать вес и закончить движение. Тяга, по определению, представляет собой упражнение, в котором вы можете перемещать большой вес.

Модификации:

• Меняйте снаряд: штанга, гантели.

• Стойки: высокие, низкие или вообще никаких.

• Диапазон движения: полная или частичная амплитуда.

• Дополнительная нагрузка: резиновые жгуты, цепи или обычный вес.

3. Тяги в положении сидя

Не бросайте вес, не сгибайте спину, не подтягивайте подбородок и не делайте многих других технических ошибок, которые вы видите каждый день в тренажерном зале. Попросите дежурного тренера один раз показать правильное выполнение данного упражнения – при

корректном исполнении вы будете тренировать и широчайшие, и ромбовидные, и бицепсы, и трапеции, и задние дельты.

4. Тяга к животу

Какая самая распространенная ошибка в этом упражнении? Слишком вертикальное положение туловища. Большинство использует слишком большой вес в этом упражнении и либо бросают его, либо не делают прогиба в пояснице, либо делают слишком маленькую амплитуду

движения. Держите туловище настолько близко к земле, насколько это возможно, сохраняя спину прямой.

5. Гиперэкстензии

Основная нагрузка идет на выпрямители спины, подколенные сухожилия и ягодицы. Оставайтесь во всех точках амплитуды с прямой спиной и не изгибайте нижнюю часть спины. Голова должна быть выпрямлена. Вы можете добавить нагрузку с помощью различных способов: гири, гантели или диски.

6. Упражнения на мелкие мышцы

Очень большую роль в силе спины играют мышцы-стабилизаторы и другие мелкие мышцы. Сосредоточьтесь на маленьких мышцах, которые уравновешивают и стабилизируют сустав и отвечают за здоровье плеч, и вы серьезно улучшите результаты в других упражнениях.

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