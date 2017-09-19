В зеленоградском реабилитационном центре для инвалидов на первом этаже появятся входная группа с постом охраны, кабинеты, технические помещения, комнаты приема пищи и санузлы. На втором этаже предусмотрены учебные классы и технические помещения.

Проект предполагает ремонт наружной отделки, включающий замену дефектных фиброцементных плит, окраску фасадов с сохранением существующего колористического решения, устройство отливов и откосов.

Вдоль здания появятся дополнительные пандусы, также будет выполнено устройство трех эвакуационных лестниц. Предусмотрена частичная замена перегородок, а также легких сантехнических перегородок. В здании установят новые дверные блоки.

Наружные дверные блоки заменят на утепленные металлические, внутренние – на деревянные, ПВХ, металлические, в соответствии с назначением помещений. Во всех помещениях будет выполнена внутренняя отделка. После ремонта здание и доступ к нему будут полностью оборудованы для комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения.

«Центр помогает адаптироваться к трудовой деятельности людям с ограничениями по здоровью трудоспособного возраста от 19 до 45 лет (а также детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет). Занятия проходят в ремесленнических мастерских. Капитальный ремонт будет произведен в двухэтажном здании, построенном в 1965 году, в котором после ремонтных работ разместятся помещения реабилитационного центра», – заявил отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

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