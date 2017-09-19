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Московская жизнь

Лифты для инвалидов

Лифты для инвалидов

19 сентября 2017г., 13:20

С начала 2017 года Мосгосэкспертиза выдала более 130 положительных заключений на установку подъемных платформ для маломобильного населения столицы.

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«Москомэкспертиза сообщает о результатах рассмотрения проектной документации на установку в жилых домах Москвы подъемных платформ для маломобильных групп населения. За 2017 год Мосгосэкспертиза выдала 133 положительных заключения на установку подъемных платформ для маломобильного населения столицы», – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Платформы устанавливаются в жилых домах для создания доступной среды для инвалидов: так, наличие подобной платформы в доме позволяет лицу с ограничениями мобильности беспрепятственно подниматься на уровень подъезда. Большинство проектов предусматривают также дополнительную адаптацию входных групп жилых домов, а именно установку пандусов, нескользящей плитки, тактильных знаков оповещения.

«Платформы установят по всей Москве – проекты установки, согласованные Мосгосэкспертизой, охватывают 11 округов столицы, наибольшее количество платформ появится в Юго-Западном и Юго-Восточном автономных округах города», – заключили в пресс-службе.

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