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Московская жизнь
Wi-Fi для инвалидов
Столичные пансионаты для инвалидов, пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов войны начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi..
Бесплатный Wi-Fi теперь доступен для постояльцев четырех
пансионатов для ветеранов труда в Москве. Также свободный доступ к Wi-Fi
появился в реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде. Бесплатный
Wi-Fi раздают 119 точек доступа.
В каждом из пансионатов установлено более 20 точек доступа к бесплатному интернету.
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