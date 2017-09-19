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Московская жизнь

Wi-Fi для инвалидов

Wi-Fi для инвалидов

19 сентября 2017г., 13:30

Столичные пансионаты для инвалидов, пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов войны начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi.

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Бесплатный Wi-Fi теперь доступен для постояльцев четырех пансионатов для ветеранов труда в Москве. Также свободный доступ к Wi-Fi появился в реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.

В каждом из пансионатов установлено более 20 точек доступа к бесплатному интернету.

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