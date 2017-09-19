«Территория, на которой построен парк, изначально имела перепад высот в 2-3 м. Во время строительства эту особенность подчеркнули, установив лестницы и пандусы. Благодаря такому решению парк делится на две части – верхнюю и нижнюю. Часть зеленой зоны занимают искусственные холмы высотой до 3 м. В темное время суток холмы освещают фонари и ландшафтная подсветка», – рассказали в Правительстве Москвы.

Также в парке открыт спортивно-игровой кластер площадью почти 3 тыс. кв. метров. На его территории располагается футбольное поле с трибунами, баскетбольная площадка, зона воркаута и беговая дорожка со специальным покрытием.

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