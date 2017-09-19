Это подарок Президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву и его супруге Раисе Максимовне от семейной пары Бирс из штата Пенсильвания.

Он был преподнесен во время визита советской делегации в США летом 1990 года. Супруги Бирс назвали свое творение «Гавриил – ангел-хранитель». Ларри и Бренда Бирс были авторами идеи и сами воплотили ее в жизнь. Фигурка изготовлена из различных экзотических видов дерева.

Подставка вырезана из американского черного ореха.

Часть туловища и рука – из красного дуба. Другая часть туловища, голова и кисть руки сделаны из американской вишни. Материалом для трубы стала маклюра оранжевая, ее родина – юго-восток США. Нимб и украшение на рукаве вырезаны из южноамериканского пурпурного дерева. А крылья сделаны из софоры японской.

В христианстве Архангел Гавриил – тот, кто приносит благие вести. Именно он сообщил Деве Марии о рождении Иисуса Христа. А эта статуэтка, по замыслу авторов, символизирует «Призыв ангельской трубы к миру и согласию» между народами СССР и США.

Татьяна Пьянова научный сотрудник Музея современной истории России

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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