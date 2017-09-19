Московская сцена

ТЕАТР

Молодая, красивая и богатая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Она и не догадывается, какие страсти кипят вокруг нее: ее богатство, имение многим не дают покоя. Собственностью молодой вдовы пытается завладеть властная помещица Мурзавецкая, путем обмана, подлога, запугиваний старающаяся подчинить себе Купавину.

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