Россия и США по-прежнему имеют ряд взаимных вопросов по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, консультации по этому вопросу будут продолжены. «Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили», — сказал Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон тоже предъявляет претензии Москве, но без конкретных обоснований. «В любом случае разговор надо вести», — добавил дипломат.

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

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