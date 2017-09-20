Московская сцена
Театр имени Наталии Сац открыл свой 53-й сезон симфоническим концертом из музыки композитора Ильи Саца
В начале ХХ века Илья Сац создал столь прекрасную музыку к сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица», что увековечил не только себя, но и этот спектакль. Волшебная Синяя птица, ставшая символом несбыточного счастья, стала эмблемой театра, созданного много десятилетий спустя дочерью Ильи Саца. И уже в этом театре, носящем имя Наталии Сац, балет «Синяя птица» благодаря невероятно образной музыке Ильи Саца уже много лет остаётся любимым спектаклем публики..
Партитура этого балета основана на музыке легендарной постановки МХТ, ставшей почти столетие назад первым в истории театра спектаклем для детей. Работа над ним велась сложно. Драматическим артистам было невдомёк, как сыграть ожившие в сказке Воду, Огонь, Сахар, Хлеб? Кто такая Душа света? Символические образы Метерлинка крайне сложно воплощались на сцене. Но всё изменилось с появлением музыки Ильи Саца. Именно музыкальные интермедии в полной мере отражали сущность образов персонажей.
Концерт из музыки Ильи Саца, посвящённый открытию сезона Театра Сац, начался именно с тех фрагментов «Синей птицы», которые в полной мере демонстрировали суть сказочных образов: в звучании оркестра было журчание воды, полыхание огня, звук шагающего вперевалку Хлеба, восторженный гимн добру в теме Души света.
Дирижёр театра Константин Хватынец продемонстрировал вдумчивую работу над партитурами Ильи Саца, которые, при кажущейся ясности, требует от исполнителей самой полной отдачи. Солисты оркестра были на высоте в прихотливых соло из «Синей птицы». Замечательно звучали струнные в музыке к пьесе Кнута Гамсуна «У жизни в лапах». Оперные солисты Людмила Бодрова, Вячеслав Дорожкин и Зарина Самадова, исполняющие сложнейшие партии в операх самых разных эпох и стилей, так искромётно исполнили миниатюрную детскую оперу «Сказка о Золотом яичке», что зал взорвался аплодисментами. Одними из самых сложных, но мастерски исполненных эпизодов программы стали фрагменты с участием хора театра, который в полной мере раскрыл драматизм музыки к мистической драме «Анатэма» и ещё более загадочной и трагической пьесе Метерлинка «Смерть Тантажиля». Необычность этих спектаклей становилась понятна не только в музыке, но и благодаря незаурядному визуальному ряду: видеопроекции на боковых экранах сцены демонстрировали редкие фотографии эскизов декораций и костюмов (режиссёр вечера – Валерий Меркулов).
Но, пожалуй, самой яркой составляющей вечера были артистичные интермедии Роксаны Сац. Занимательное повествование, полное фактов, имён и событий, стало увлекательным рассказом о театре того времени и о Театре Сац нынешнем, - всё это звучало с такой же увлечённостью и страстью, с каким относился к искусству, да и к самой жизни Илья Александрович Сац. Роксана Николаевна, будучи внучкой композитора, не просто отдала дань памяти основоположнику традиций своей знаменитой семьи, но показала, что самоотверженное служение музыке и театру, которому отдал свою жизнь Илья Сац, продолжает жить в стенах театра, над которыми парит созданная благодаря композитору Синяя птица счастья.
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