Московская сцена

Партитура этого балета основана на музыке легендарной постановки МХТ, ставшей почти столетие назад первым в истории театра спектаклем для детей. Работа над ним велась сложно. Драматическим артистам было невдомёк, как сыграть ожившие в сказке Воду, Огонь, Сахар, Хлеб? Кто такая Душа света? Символические образы Метерлинка крайне сложно воплощались на сцене. Но всё изменилось с появлением музыки Ильи Саца. Именно музыкальные интермедии в полной мере отражали сущность образов персонажей.

Концерт из музыки Ильи Саца, посвящённый открытию сезона Театра Сац, начался именно с тех фрагментов «Синей птицы», которые в полной мере демонстрировали суть сказочных образов: в звучании оркестра было журчание воды, полыхание огня, звук шагающего вперевалку Хлеба, восторженный гимн добру в теме Души света.

Дирижёр театра Константин Хватынец продемонстрировал вдумчивую работу над партитурами Ильи Саца, которые, при кажущейся ясности, требует от исполнителей самой полной отдачи. Солисты оркестра были на высоте в прихотливых соло из «Синей птицы». Замечательно звучали струнные в музыке к пьесе Кнута Гамсуна «У жизни в лапах». Оперные солисты Людмила Бодрова, Вячеслав Дорожкин и Зарина Самадова, исполняющие сложнейшие партии в операх самых разных эпох и стилей, так искромётно исполнили миниатюрную детскую оперу «Сказка о Золотом яичке», что зал взорвался аплодисментами. Одними из самых сложных, но мастерски исполненных эпизодов программы стали фрагменты с участием хора театра, который в полной мере раскрыл драматизм музыки к мистической драме «Анатэма» и ещё более загадочной и трагической пьесе Метерлинка «Смерть Тантажиля». Необычность этих спектаклей становилась понятна не только в музыке, но и благодаря незаурядному визуальному ряду: видеопроекции на боковых экранах сцены демонстрировали редкие фотографии эскизов декораций и костюмов (режиссёр вечера – Валерий Меркулов).

Но, пожалуй, самой яркой составляющей вечера были артистичные интермедии Роксаны Сац. Занимательное повествование, полное фактов, имён и событий, стало увлекательным рассказом о театре того времени и о Театре Сац нынешнем, - всё это звучало с такой же увлечённостью и страстью, с каким относился к искусству, да и к самой жизни Илья Александрович Сац. Роксана Николаевна, будучи внучкой композитора, не просто отдала дань памяти основоположнику традиций своей знаменитой семьи, но показала, что самоотверженное служение музыке и театру, которому отдал свою жизнь Илья Сац, продолжает жить в стенах театра, над которыми парит созданная благодаря композитору Синяя птица счастья.

Валентина Гракова

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