Кремль не воспринимает всерьез видеоролик Моргана Фримена, в котором он призывает американцев защитить демократию США от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Фримен является «жертвой эмоциональной экзальтации». «Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит», сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве не видят особых угроз в появившемся видео. «К этому вряд ли можно относиться серьезно, потому что очевидно, что подобное явление не основывается на какой-то реальной информации, они носят эмоциональный характер», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованию России», в котором призвал защитить демократию США.

«Представьте такой сценарий фильма: бывший шпион КГБ, разозленный крушением своей Родины, замышляет свою дорогу к мести. Пользуясь хаосом, он идет вверх по карьерной лестнице пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и направляет взор в сторону своего заклятого врага», — сказал американский актер.

Далее в видео демонстрируется изображение Владимира Путина, после чего Фримен заявляет, что руководство России заставляет людей в демократических странах испытывать недоверие к СМИ и собственным политическим процессам. «На нас напали. Мы ведем войну», — говорит актер в начале ролика.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей