Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 22 сентября доработать проект бюджета на 2018-2020 годы для последующего внесения в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Минфину, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти доработать проект федерального закона с учетом состоявшегося обсуждения в части уточнения отдельных показателей. Доработанные проект федерального закона, а также иные документы и материалы, внесение которых в Государственную думу предусмотрено бюджетным законодательством РФ, до 22 сентября представить в правительство России для последующего внесения в Госдуму в установленном порядке», — говорится в документе, опубликованном по итогам заседания правительства 18 сентября.

К этому же сроку профильным ведомствам предстоит доработать проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018—2020 годы.

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