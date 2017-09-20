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Авто

ОСАГО дорожает

Фото: © СС0 Public Domain

ОСАГО дорожает

ИА «РОСБАЛТ» 20 сентября 2017г., 17:16

Пьяные водители будут платить в пять раз дороже за ОСАГО

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Стоимость полиса ОСАГО для водителя, которого задержали пьяным за рулем, может увеличиться в пять раз. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, ведомство готовит соответствующие поправки в закон об «автогражданке». Моисеев уточнил, что повышение стоимости полиса возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу.

«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — сказал он.

При этом если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится, добавил чиновник.

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