Дискуссия по законопроекту об изменении статуса даты окончания Второй мировой войны растянулась в среду в Госдуме на полтора часа. В итоге депутаты решили отложить голосование по этому вопросу на неопределенный срок. Для доработки проекта также создали рабочую группу во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

Происходящее вызывает много вопросов с учетом того факта, что законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ еще в 2016 году. Правительство и профильный думский комитет по обороне рекомендовали его к отклонению. Ожидалось, что против принятия этого документа также проголосуют депутаты «Единой России», в чьих руках большинство голосов. Однако неожиданно глубокий интерес к дискуссии по законопроекту проявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он-то и предложил отложить принятие решения по этому документу, а также подключить к его обсуждению, в том числе, комитет Госдумы по образованию и науке, который, надо заметить, возглавляет Вячеслав Никонов — внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

Суть самого законопроекта пояснил на заседании Госдумы коммунист Владимир Поздняков. Он предложил повысить статус Дня окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) и из категории просто памятных дат перевести ее в категорию Дней воинской славы России.

Вторая мировая война закончилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и милитаристской Японии 2 сентября 1945 года, напомнил Поздняков. Оба акта по форме и содержанию абсолютно идентичны, отмечается, в свою очередь, в пояснительной записке к проекту.

В КПРФ убеждены, что действующий закон «неполно, а значит, неправильно отражает суть победы нашей страны, одержанной над милитаристской Японией и зафиксированной актом о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года». Принятый в 1995 году закон «противоречит отдельным статьям Конституции РФ, международному праву, умаляет Победу, а также ущемляет конституционные права и достоинство граждан России», заявили в КПРФ. Из ныне действующего закона следует, что Вторая мировая война завершилась «как бы сама

собой, а над кем была одержана великая победа, каким образом и какой ценой, не ясно», отмечается в сопроводительных материалах к документу.

«Нас лишают прав на историческую память и одержанную победу над милитаристской Японией», — добавил Поздняков. Он предложил юридически зафиксировать эту дату и восстановить историческую справедливость.

Резко против такого решения выступил комитет Госдумы по обороне. «Красная Армия не проводила никаких серьезных боевых операций 2 сентября, но в этот день состоялось подписание акта о капитуляции», — сказал член комитета Владимир Богодухов. Он также предложил не акцентировать внимание на победе «только над одной Японией». По мнению депутата, «это неправильно, потому что на стороне Германии воевали несколько государств».

Но как раз тут в дискуссию вмешался Володин, который спросил, почему же в свое время Сталин и Политбюро сначала сделали День победы над Японией праздничным и даже выходным днем, а потом передумали и отменили указ. Не возвращались к этому вопросу, по его словам, и другие советские руководители. «Они ведь были современниками тех событий. А вы предлагаете пересмотреть решение тогдашнего Политбюро и Сталина — как-то это удивительно», — высказал Володин свои подозрения в адрес коммунистов. Позднее он и вовсе обвинил депутатов из КПРФ в «ревизии сталинского наследия». «Не надо сбрасывать со счетов решение Сталина. Любая такая попытка — это как взять, и его

решение ревизовать. Наверняка, были какие-то аргументы», — проявлял настойчивость спикер, призывая на помощь дипломированных историков. Таких среди депутатов оказалось немало. Коммунисты доказывали, что Сталин и Политбюро отменили не сам праздник, а нерабочий день.

«Наоборот, было выступление Сталина, в котором он говорил о войне с Японией как о завершающем акте Второй мировой войны», — заметил Поздняков. Его коллега по фракции Николай Коломейцев добавил, что выходной отменили потому, что «страну надо было восстанавливать».

Наконец, депутаты подошли к главному, заявив, что 2 сентября хоть и не было великих сражений, но произошло важное геополитическое событие. СССР вернул Южные Курилы и Сахалин — земли, утерянные Российской Империей после поражения в войне с Японией 1904—1905 годов.

«Вернули проигранные территории. Так почему же эта победа менее важна, чем взятие крепости Измаил?», — возмутился депутат от КПРФ Алексей Корниенко. Предельно прямо высказался и его коллега по фракции Александр Кравец. «Если мы примем этот закон, то внесем свою лепту в российско-японские отношения. Тема „северных территорий“ должна быть закрыта. Законопроект направлен именно на это. Чего вы сопротивляетесь?»,

— возмутился он.

Однако оказалось, что в «Единой России» как раз опасаются, что принятие этого закона ухудшит и без того непростые отношения с Японией, которая при каждом удобном случае настаивает на возвращении части Курильских островов. «На сегодняшний день, исходя из наших отношений с Японией, нецелесообразно принимать этот закон, у нас, наоборот, нормализуются отношения», — пояснил Богодухов.

Дискуссию это не остановило. Одни депутаты говорили, что в той войне Советский Союз потерял 25 тысяч своих солдат и провел несколько блестящих военных операций, о которых до сих пор рассказывают в военных вузах. Другие твердили о «нецелесообразности» и «несвоевременности» принятия подобного закона.

«Предстоит рассмотрение мирного договора с Японией, который не подписан — надо это учитывать», — сказал «эсер» Николай Рыжак. «Не учитывается международный аспект — у нас сегодня горит западная граница, на юге еще не стабилизировалась обстановка, мы хотим еще восток поджечь? Мы этого что ли хотим?», — вторил ему единоросс Владимир Шаманов.

Вячеслав Никонов напомнил депутатам, что его дед подписывал договор о нейтралитете с Японией и он же объявил этой стране войну, вызвав посла 8 августа 1945 года. «Преступления японских оккупантов были еще более зверскими, чем германских нацистов. В Китае японцами было вырезано больше людей, даже чем немцами в Советском Союзе. Нигде так не ненавидят Японию, как в Азии», — сказал депутат.

Он объяснил нежелание советских руководителей учреждать праздник по поводу победы над Японией «дипломатическим сражением» за эту страну. «Праздновать считалось нецелесообразным», — заметил Никонов. Он убежден, что положительное решение Госдумы по этому законопроекту вызовет не меньший резонанс в Азии, чем недавнее обещание президента США Дональда Трампа уничтожить Северную Корею.

«Был форум во Владивостоке, Путин договорился с японской стороной о выработке повестки отношений. Если мы примем (законопроект), все труды нашей дипломатии будут сброшены в урну. Мы должны руководствоваться не эмоциями, а высшими государственными соображениями Российской Федерации», — заявил Никонов. Чем закончатся в Госдуме дебаты по этому законопроекту догадаться несложно. Без согласия МИД депутаты вряд ли решатся одобрить идею.

Но, судя по всему, что-то в российско-японских отношениях снова пошло не так, и восточным соседям самим фактом обсуждения подобной инициативы в Госдуме уже отправлен хорошо различимый неприятный сигнал.

Елена Земскова

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