В следующем году программа "Моя улица" выйдет за пределы Садового кольца и придет в спальные районы. Точный список улиц на следующий год московские власти сформируют в конце сентября – начале октября, но известно, что благоустраивать будут улицы и парковые зоны в Марьино, Зеленограде, Братеево, Южном Бутово, а также создавать парковую зону вдоль реки Яузы. Об этом сообщил журналистам глава департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

"Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей. В этом году начали благоустраивать парк в Южном Бутово, закончим в следующем году, также преобразятся парковые зоны в Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград", – рассказал Алексей Елисеев. Кроме того, по его словам, в 2018 году продолжится обустройство берегов реки Яузы. "На всем протяжении Яузы создается парковая зона. Будут проложены 40 км вело- и беговых дорожек со специальным прорезиненным покрытием. Необязательно везде класть плитку", – отметил чиновник.

Первый этап благоустройства рекреационных зон площадью 92,5 га в Южном Бутово запланирован на 2017 год. В 2018 году благоустроят еще 50 га. Ремонт затронет площадки, расположенные возле станций метро "Бунинская аллея" и "Улица Горчакова", территории Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки.

Через год набережная реки Яуза превратится в гигантский парк. Его общая площадь составит 700 га. Вдоль реки построят детские, спортивные площадки, оборудуют современные системы безопасности, установят освещение, озеленят и благоустроят территорию.

На будущий год запланировано благоустройство Воробьевской и Карамышевской набережных. Расширится пешеходная часть, установят новые опоры освещения, скамейки и урны, а Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер. Этой осенью закончится обновление Пречистенской и Андреевской набережных. "Контракт на благоустройство Андреевской и Воробьевской набережных рассчитан на два года. Андреевскую набережную мы закончим в этом году, а Воробьевскую продолжим в следующем», – сказал Елисеев. По его словам, до 1 ноября завершится благоустройство улицы Волхонки.

Программа "Моя улица" в 2017 году стала самой масштабной за последние годы. "Провели благоустройство на 118 улицах и площадях общей протяженностью 65 км и площадью более 260 га. Мы сделали Бульварное кольцо, Садовое кольцо и прилегающие к нему улицы, а также отремонтировали центральные вылетные улицы: Тверскую, Большую Лубянку, Сретенку, Каретный Ряд, Петровку и Пречистенку, Пречистенскую площадь", – отметил глава департамента капитального ремонта.

Казанцева Светлана

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