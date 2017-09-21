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Происшествия

Перерывы в движении поездов на зеленой ветке мешают пассажирам добраться до работы во-время

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Перерывы в движении поездов на зеленой ветке мешают пассажирам добраться до работы во-время

M24.ru 21 сентября 2017г., 10:13

Некоторые издержки понесет метрополитен в результате перерывов в в движении поездов

.

Интервал движения поездов незначительно увеличился на северном участке Замоскворецкой линии метро.

Как поясняется в сообщении, сбой в графике наблюдается по техническим причинам.

Проблемы также наблюдаются на Сокольнической линии. По громкой связи на станциях также объявляют об увеличении интервалов по техническим причинам.

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