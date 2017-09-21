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Происшествия
Перерывы в движении поездов на зеленой ветке мешают пассажирам добраться до работы во-время
Некоторые издержки понесет метрополитен в результате перерывов в в движении поездов.
Интервал движения поездов незначительно увеличился на северном участке Замоскворецкой линии метро.
Как поясняется в сообщении, сбой в графике наблюдается по техническим причинам.
Проблемы также наблюдаются на Сокольнической линии. По громкой связи на станциях также объявляют об увеличении интервалов по техническим причинам.берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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