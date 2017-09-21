Происшествия

Интервал движения поездов незначительно увеличился на северном участке Замоскворецкой линии метро.

Как поясняется в сообщении, сбой в графике наблюдается по техническим причинам.

Проблемы также наблюдаются на Сокольнической линии. По громкой связи на станциях также объявляют об увеличении интервалов по техническим причинам.

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