Трамвайными маршрутами №7 и №9, которые соединяют транспортом Белорусский вокзал с Казанским, Ленинградским и Ярославским, с момента их запуска 9 сентября воспользовались 240 тысяч пассажиров. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».



«Вернули трамваи на площадь Тверской Заставы, соединив наземным транспортом Белорусский вокзал с Казанским, Ленинградским и Ярославским. За полторы недели трамвайными маршрутами №7 и №9 воспользовались уже 240 тыс. пассажиров», - сообщил столичный градоначальник.



С 9 сентября до площади Тверская Застава начали ходить низкопольные трамваи «Витязь-М». Они курсируют с интервалом в три-четыре минуты. В новых трамваях нет турникетов, и оплатить проезд в них можно с помощью валидаторов, расположенных у дверей.



Каждый вагон таких трамваев вмещает до 260 человек, в салоне есть 60 мест для сидения. Вагоны оснащены спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Система климат-контроля функционирует не только в салоне, но и в кабине вагоновожатого. Благодаря особой конструкции тележки трамвай движется практически бесшумно. Мосгортранс уже получил 90 трамваев «Витязь-М», а до конца 2019 года в столицу поступит еще 300 «Витязей».

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