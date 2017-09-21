Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила шесть новых аудиогидов для пассажиров. Звуковые путеводители рассказывают интересные подробности о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с теми местами, где проезжает электричка. Об 21 сентября этом сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«С начала этого года пассажиры ЦППК 195 тысяч раз установили и прослушали аудиогиды для электричек. Сейчас для скачивания доступны 23 аудиоистории о достопримечательностях Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа», - пояснили в пресс-службе ЦППК.



Как уточняется, самыми популярными аудиогидами, которые скачали пассажиры электричек, стали «Москва-Дмитров», «Москва-Новый Иерусалим» и «Москва-Переделкино».



Проект «Говорящие экспрессы», в рамках которого начали делать аудиосопровождение для пассажиров электричек с рассказами об интересных местах в пути, запустили в начале 2017 г. Готовили материал для путеводителей тревел-журналисты, путешественники и сотрудники музеев Москвы и Московской области.

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